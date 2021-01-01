Motorola Edge (2021) Дисплей 83 Производительность 80 Батарея 85 Камера 65 Итоговая оценка 75 Класс Флагман Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки IPS-дисплей имеет частоту обновления 144 Гц

108-мегапиксельная камера отлично фотографирует как в дневное время, так и вечером

Батарея имеет достаточно высокую емкость и быстро заряжается

Есть сверхширокоугольная камера

Встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальцев удобно пользоваться Нет ни 3.5 мм входа ни поддержки карт памяти MicroSD

Доступен только в одном цвете – синем

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж (2021)

83 Экран Тип IPS LCD Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 401 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 83.4% Особенности - DCI-P3

63 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge (2021) Высота 169 мм Ширина 75.6 мм Толщина 9 мм Вес 200 граммов Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Пластик Материал рамки Металл Доступные цвета Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.4%

80 Производительность Все характеристики чипа Моторола Эдж (2021) и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 870 Geekbench 5 (многоядерный) 2203 Лучшие смартфоны в AnTuTu 9 - 66 место

61 Программное обеспечение Операционная система Android 11

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Edge (2021) Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9204 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.3 Размер пикселя 0.7 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

50 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (30 Вт)

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge (2021) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Edge (2021)