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Motorola Edge (2021)

Motorola Edge (2021)
Дисплей
83
Производительность
80
Батарея
85
Камера
65
Итоговая оценка
75
Класс Флагман
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • IPS-дисплей имеет частоту обновления 144 Гц
  • 108-мегапиксельная камера отлично фотографирует как в дневное время, так и вечером
  • Батарея имеет достаточно высокую емкость и быстро заряжается
  • Есть сверхширокоугольная камера
  • Встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальцев удобно пользоваться
  • Нет ни 3.5 мм входа ни поддержки карт памяти MicroSD
  • Доступен только в одном цвете – синем

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж (2021)
83

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.4%
Особенности - DCI-P3
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge (2021)
Высота 169 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 9 мм
Вес 200 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.4%
80

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Эдж (2021) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
870
Geekbench 5 (многоядерный)
2203
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Edge (2021)
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.3
Размер пикселя 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
50

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge (2021) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Edge (2021)

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Huawei P30 Pro или Motorola Edge (2021)
2. Samsung Galaxy S20 или Motorola Edge (2021)
3. Oppo Find X2 Pro или Motorola Edge (2021)
4. OnePlus 8 Pro или Motorola Edge (2021)
5. Samsung Galaxy Note 20 или Motorola Edge (2021)
6. Google Pixel 4a или Motorola Edge (2021)
7. Google Pixel 5 или Motorola Edge (2021)
8. Samsung Galaxy S21 или Motorola Edge (2021)

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