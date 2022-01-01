Motorola Edge (2022) против Edge (2021)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 августа 2022 года Motorola Edge (2022) с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 1050, против 6.8-дюймового Motorola Edge (2021), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Edge (2022)
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Стабилизация изображения
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 30 граммов меньше
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Motorola Edge (2021)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- На 16% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 869 и 748 баллов
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
89
82
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
56
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
93
84
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
63
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
72
71
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Макс. заявленная яркость
|-
|450 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|650 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|88.1%
|85.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|160.9 мм
|169 мм
|Ширина
|74.2 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8 мм
|9 мм
|Вес
|170 граммов
|200 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Серый
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1050
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2500 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G610 MC3
|Adreno 642L
|Частота GPU
|-
|490 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|-
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|-
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|256 ГБ
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
748
Edge (2021) +16%
869
Geekbench 5 (многоядерный)
2128
Edge (2021) +3%
2195
|PCMark 3.0 score
|-
|13470
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|1:25 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|12032 x 9204
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|119°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.5
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|-
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|f/2.3
|Размер пикселя
|-
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|-
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|19
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|-
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Август 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Motorola Edge (2022), а если производительность, камера и корпус – то Motorola Edge (2021).
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