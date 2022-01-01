Motorola Edge (2022)
Дисплей
89
Производительность
56
Батарея
93
Камера
63
Итоговая оценка
72
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- OLED-панель обладает повышенной частотой обновления и отличной передачей изображения
- Камера оснащена хорошей оптической стабилизацией и сверхширокоугольной съемкой
- 6-нанометровый процесс эффективно расходует заряд батареи
- Поддерживает быструю беспроводную и реверсивную зарядку
- Есть стереодинамики с неплохим звучанием
- Нельзя установить карту памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж (2022)
89
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
61
Дизайн и корпус
|Высота
|160.9 мм
|Ширина
|74.2 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|170 граммов
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88.1%
56
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1050
|Макс. частота
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G610 MC3
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
748
Geekbench 5 (многоядерный)
2128
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
93
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
63
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.5
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Апертура
|f/2.5
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
87
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|19
|Поддержка 5G
|Да
74
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge (2022) могут отличаться в зависимости от региона.