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Motorola Edge (2022)

Motorola Edge (2022)
Дисплей
89
Производительность
56
Батарея
93
Камера
63
Итоговая оценка
72
Класс Флагман
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • OLED-панель обладает повышенной частотой обновления и отличной передачей изображения
  • Камера оснащена хорошей оптической стабилизацией и сверхширокоугольной съемкой
  • 6-нанометровый процесс эффективно расходует заряд батареи
  • Поддерживает быструю беспроводную и реверсивную зарядку
  • Есть стереодинамики с неплохим звучанием
  • Нельзя установить карту памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж (2022)
89

Экран

Тип OLED
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge (2022)
Высота 160.9 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 8 мм
Вес 170 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88.1%
56

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Эдж (2022) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1050
Макс. частота 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G610 MC3
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
748
Geekbench 5 (многоядерный)
2128
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61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
93

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Edge (2022)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.5
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.5
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 19
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge (2022) могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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3. 10 Pro и Edge (2022)
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5. Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) и Edge (2022)

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