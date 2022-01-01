Motorola Edge (2022) Дисплей 89 Производительность 56 Батарея 93 Камера 63 Итоговая оценка 72 Класс Флагман Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки OLED-панель обладает повышенной частотой обновления и отличной передачей изображения

Камера оснащена хорошей оптической стабилизацией и сверхширокоугольной съемкой

6-нанометровый процесс эффективно расходует заряд батареи

Поддерживает быструю беспроводную и реверсивную зарядку

Есть стереодинамики с неплохим звучанием Нельзя установить карту памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж (2022)

89 Экран Тип OLED Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 399 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 88.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

61 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge (2022) Высота 160.9 мм Ширина 74.2 мм Толщина 8 мм Вес 170 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 88.1%

56 Производительность Все характеристики чипа Моторола Эдж (2022) и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1050 Макс. частота 2500 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G610 MC3 Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 748 Geekbench 5 (многоядерный) 2128

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12

93 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да

63 Камеры Спецификации и тестирование камер Edge (2022) Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.55"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/1.5

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Апертура f/2.5 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 19 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-кары

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge (2022) могут отличаться в зависимости от региона.