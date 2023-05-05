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Motorola Edge 40

Motorola Edge 40
  • Дисплей: 6.55" POLED - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Dimensity 8020
  • Камера: 2 (50 MP + 13 MP)
  • Батарея: 4400 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 167 г.

Обзор

Дисплей
88
Камера
74
Производительность
58
Игры
77*
Батарея
82*
Коммуникации
81
Итоговая оценка
74*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • 144-герцовая панель обеспечивает очень плавную картинку
  • Неплохая основная камера с оптическим стабилизатором
  • Сверхширокоугольная съемка может похвастаться автофокусом
  • Поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт, а также 15-ваттную беспроводную
  • Защищен от влаги по стандарту IP68
  • Есть место для 1 SIM-карты и поддержка eSIM
  • Небольшая батарея относительно габаритов устройства

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Edge 40

Экран

Тип POLED
Размер 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge 40
Высота 158.43 мм
Ширина 71.99 мм
Толщина 7.49 мм
Вес 167 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.8%

Производительность

Все характеристики чипа Motorola Edge 40 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8020
Макс. частота 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
828
Geekbench 5 (многоядерный)
2515
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI My UX

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч
Мощность зарядки 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
Время полной зарядки ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Edge 40
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.4
Размер пикселя 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/38/39/40/41/42/43/66
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 40 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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Отзывы (1)

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Corg 05 мая 2023 17:54
как для крутого середняка можно было поставить телевик с оис и 4к 60 фпс.
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