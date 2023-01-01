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Motorola Edge 40 Neo против Edge 40

69 из 100
Motorola Edge 40 Neo
VS
73 из 100
Motorola Edge 40
Motorola Edge 40 Neo
Motorola Edge 40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 сентября 2023 года Motorola Edge 40 Neo с экраном 6.55" и чипом MediaTek Dimensity 7030, против 6.55-дюймового Motorola Edge 40, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8020 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge 40 Neo
  • Более современная версия Bluetooth (v5.4)
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4400 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Motorola Edge 40
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge 40 Neo
vs
Edge 40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED POLED
Размер 6.55 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.1% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.1%
ШИМ (PWM) - 144 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Edge 40 Neo
н/д
Edge 40
1044 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.63 мм 158.43 мм
Ширина 71.99 мм 71.99 мм
Толщина 7.89 мм 7.49 мм
Вес 172 грамма 167 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Синий, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Edge 40 Neo
90.1%
Edge 40 +1%
90.8%

Производительность

Тестируем Motorola Edge 40 Neo и Motorola Edge 40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 7030 MediaTek Dimensity 8020
Макс. частота 2500 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G610 MP3 Mali-G77 MP9
GPU-ядер - 576
Частота GPU 1000 МГц 850 МГц
FLOPS - ~979.2 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Edge 40 Neo
н/д
Edge 40
802
Geekbench 5 (многоядерный)
Edge 40 Neo
1766
Edge 40 +89%
3337
AnTuTu Benchmark 9
Edge 40 Neo
н/д
Edge 40
521521
CPU - 91440
GPU - 226696
Memory - 104512
UX - 95460
Total score - 521521
3DMark Wild Life Performance
Edge 40 Neo
н/д
Edge 40
4464
Пиковая температура корпуса - 49.6 °C
Stability - 98%
Graphics test - 26 FPS
Graphics score - 4464
PCMark 3.0
Edge 40 Neo
н/д
Edge 40
15765
Web score - 14950
Video editing - 7874
Photo editing - 46431
Data manipulation - 9785
Writing score - 18728
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI My UX My UX
Размер системы из коробки - 22 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4400 мАч
Макс. мощность зарядки 68 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (58% за 15 минут)
Время полной зарядки - 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:56 ч.
Просмотр видео - 16:18 ч.
Игры - 04:43 ч.
Режим ожидания - 111 ч.
Общая автономность
Edge 40 Neo
н/д
Edge 40
33:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge 40 Neo vs Motorola Edge 40
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 13 МП) 2 (50 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Апертура f/2.4 f/2.4
Размер пикселя 0.7 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.4 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Edge 40 Neo
н/д
Edge 40
89.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность и корпус - выбирайте Motorola Edge 40, а если автономность и звук – то Motorola Edge 40 Neo.

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Всего проголосовало: 6

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