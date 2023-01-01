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Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40 Neo
  • Дисплей: 6.55" POLED - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Dimensity 7030
  • Камера: 2 (50 MP + 13 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 172 г.

Обзор

Дисплей
88
Камера
67
Производительность
45*
Игры
55*
Батарея
88*
Коммуникации
76
Итоговая оценка
69*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Корпус смартфона имеет влагозащиту, как у более дорогих смартфонов
  • 144-дисплей дарит только положительные эмоции
  • Камера гордится оптической стабилизацией и достойной сверхширокоугольной съемкой
  • Батарея не маленькая, но заряжается быстро за счет мощного адаптера питания
  • Места под карту памяти нет в смартфоне

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Edge 40 Neo

Экран

Тип POLED
Размер 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 90.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge 40 Neo
Высота 159.63 мм
Ширина 71.99 мм
Толщина 7.89 мм
Вес 172 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.1%

Производительность

Все характеристики чипа Motorola Edge 40 Neo и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 7030
Макс. частота 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G610 MP3
Частота GPU 1000 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (многоядерный)
1766
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI My UX

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)

Камеры

Спецификации и тестирование камер Edge 40 Neo
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.4
Размер пикселя 0.7 микрон
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.4
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8/19
4G сети LTE b1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/38 HPUE/39/40/41/41 HPUE/42/43/48/66
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 40 Neo могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (8 голосов)

Сравнения с конкурентами

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