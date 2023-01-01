Motorola Edge 40 Neo
- Дисплей: 6.55" POLED - 1080 x 2400
- Чип: MediaTek Dimensity 7030
- Камера: 2 (50 MP + 13 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 172 г.
Обзор
Дисплей
88
Камера
67
Производительность
45*
Игры
55*
Батарея
88*
Коммуникации
76
Итоговая оценка
69*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Корпус смартфона имеет влагозащиту, как у более дорогих смартфонов
- 144-дисплей дарит только положительные эмоции
- Камера гордится оптической стабилизацией и достойной сверхширокоугольной съемкой
- Батарея не маленькая, но заряжается быстро за счет мощного адаптера питания
- Места под карту памяти нет в смартфоне
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Edge 40 Neo
Экран
|Тип
|POLED
|Размер
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|90.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|159.63 мм
|Ширина
|71.99 мм
|Толщина
|7.89 мм
|Вес
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.1%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 7030
|Макс. частота
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G610 MP3
|Частота GPU
|1000 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (многоядерный)
1766
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|My UX
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|68 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 15 минут)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Апертура
|f/2.4
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.4
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM B2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/8/19
|4G сети
|LTE b1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/38 HPUE/39/40/41/41 HPUE/42/43/48/66
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 40 Neo могут отличаться в зависимости от региона.