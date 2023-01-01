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Motorola Moto G (2023)

Motorola Moto G (2023)
  • Дисплей: 6.5" IPS LCD - 720 x 1600
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 480 Plus
  • Камера: 2 (48 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 189 г.

Обзор

Дисплей
67
Камера
53
Производительность
32
Игры
64*
Батарея
74*
Коммуникации
68
Итоговая оценка
59*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Дисплей имеет частоту обновления 120 Гц
  • Оснащен большой батареей, которая обеспечивает хорошую автономность
  • Защищен от влаги, но погружать смартфон в воду нельзя
  • Поддерживает работу электронных карт eSIM
  • Боковой сканер отпечатков пальцев отлично себя зарекомендовал
  • Дисплей имеет HD-разрешение, из-за чего на такой большой диагонали могут быть видны пиксели поотдельности
  • Скорость зарядки разочаровывает
  • Камера осталась без сверхширокоугольного режима съемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Moto G (2023)
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9%
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G (2023)
Высота 163.94 мм
Ширина 74.98 мм
Толщина 8.39 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость Да
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.9%
32

Производительность

Все характеристики чипа Motorola Moto G (2023) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Plus
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
537
Geekbench 5 (многоядерный)
1537
AnTuTu Benchmark 9
313814
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI My UX
74

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч.
53

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G (2023)
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
68

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM band 2/3/5/8
3G сети WCDMA band 1/2/4/5/8
4G сети LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/20/25/26/29/30/38/39/40/41/48/66/71
Поддержка 5G Да
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G (2023) могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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