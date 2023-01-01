Motorola Moto G (2023)
- Дисплей: 6.5" IPS LCD - 720 x 1600
- Чип: Qualcomm Snapdragon 480 Plus
- Камера: 2 (48 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 189 г.
Обзор
Дисплей
67
Камера
53
Производительность
32
Игры
64*
Батарея
74*
Коммуникации
68
Итоговая оценка
59*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Дисплей имеет частоту обновления 120 Гц
- Оснащен большой батареей, которая обеспечивает хорошую автономность
- Защищен от влаги, но погружать смартфон в воду нельзя
- Поддерживает работу электронных карт eSIM
- Боковой сканер отпечатков пальцев отлично себя зарекомендовал
- Дисплей имеет HD-разрешение, из-за чего на такой большой диагонали могут быть видны пиксели поотдельности
- Скорость зарядки разочаровывает
- Камера осталась без сверхширокоугольного режима съемки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Moto G (2023)
67
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
45
Дизайн и корпус
|Высота
|163.94 мм
|Ширина
|74.98 мм
|Толщина
|8.39 мм
|Вес
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|Да
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.9%
32
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 480 Plus
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~486 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
537
Geekbench 5 (многоядерный)
1537
AnTuTu Benchmark 9
313814
Память
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|My UX
74
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (25% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
53
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (48 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
68
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM band 2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA band 1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/20/25/26/29/30/38/39/40/41/48/66/71
|Поддержка 5G
|Да
90
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G (2023) могут отличаться в зависимости от региона.