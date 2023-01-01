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Nokia G22 против Motorola Moto G (2023)

54 из 100
Nokia G22
VS
59 из 100
Motorola Moto G (2023)
Nokia G22
Motorola Moto G (2023)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2023 года Nokia G22 с экраном 6.5" и чипом Unisoc T606, против 6.5-дюймового Motorola Moto G (2023), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia G22
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Motorola Moto G (2023)
  • Показывает на 91% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480 Plus
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 537 и 314 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia G22
vs
Moto G (2023)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 82.9%

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 163.94 мм
Ширина 76.19 мм 74.98 мм
Толщина 8.48 мм 8.39 мм
Вес 192.23 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость IP52 Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Nokia G22
81.1%
Moto G (2023) +2%
82.9%

Производительность

Тестируем Nokia G22 и Motorola Moto G (2023) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T606 Qualcomm Snapdragon 480 Plus
Макс. частота 1600 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G57 MP1 Adreno 619
Частота GPU 650 МГц 950 МГц
FLOPS - ~486 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia G22
314
Moto G (2023) +71%
537
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia G22
1193
Moto G (2023) +29%
1537
AnTuTu Benchmark 9
Nokia G22
164068
Moto G (2023) +91%
313814
3DMark Wild Life Performance
PCMark 3.0
Web score 7742 -
Video editing 4965 -
Photo editing 12119 -
Data manipulation 5953 -
Writing score 8719 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI - My UX

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (25% за 30 минут)
Время полной зарядки ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia G22 vs Motorola Moto G (2023)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото - 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 -
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Зависит от региона Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G (2023) более удачной покупкой.

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