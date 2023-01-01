Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2023 года Nokia G22 с экраном 6.5" и чипом Unisoc T606, против 6.5-дюймового Motorola Moto G (2023), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Обзор

Оценки, с символом ( * ), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.

Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.

Персонализировать оценку