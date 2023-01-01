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Motorola Moto G Power 5G

Motorola Moto G Power 5G
  • Дисплей: 6.5" IPS LCD - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Dimensity 930
  • Камера: 3 (50 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 185 г.

Обзор

Дисплей
80
Производительность
41
Батарея
80
Камера
58
Коммуникации
69
Итоговая оценка
64

Преимущества и недостатки

  • Дисплей отображает качественную картинку и поддерживает частоту обновления 120 Гц
  • Процессор обеспечивает солидную производительность и поддержку 5G
  • Емкая батарея способна проработать 2 дня без подзарядки
  • Есть стандартная защита от брызг
  • В комплекте маломощный адаптер питания на 10 Вт, хотя смартфон поддерживает всего 15 Вт
  • Отсутствует сверхширокоугольная съемка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G Павер
80

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6%
Особенности - DCI-P3
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G Power 5G
Высота 163.06 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 8.45 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость Да
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.6%
41

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G Павер и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 930
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика IMG BXM-8-256
Частота GPU 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
697
Geekbench 5 (многоядерный)
1966
AnTuTu Benchmark 9
411363
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI My UX
80

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G Power 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Апертура f/2.4
Размер пикселя 1 микрон
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
69

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM band 2/3/5/8
3G сети WCDMA band 1/2/4/5/8
4G сети LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/20/25/26/29/30/38/39/40/41/48/66/71
Поддержка 5G Да
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G Power 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (3 голосов)

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