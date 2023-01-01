Motorola Moto G Power 5G
- Дисплей: 6.5" IPS LCD - 1080 x 2400
- Чип: MediaTek Dimensity 930
- Камера: 3 (50 MP + 2 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 185 г.
Обзор
Дисплей
80
Производительность
41
Батарея
80
Камера
58
Коммуникации
69
Итоговая оценка
64
Преимущества и недостатки
- Дисплей отображает качественную картинку и поддерживает частоту обновления 120 Гц
- Процессор обеспечивает солидную производительность и поддержку 5G
- Емкая батарея способна проработать 2 дня без подзарядки
- Есть стандартная защита от брызг
- В комплекте маломощный адаптер питания на 10 Вт, хотя смартфон поддерживает всего 15 Вт
- Отсутствует сверхширокоугольная съемка
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G Павер
80
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|Особенности
|- DCI-P3
46
Дизайн и корпус
|Высота
|163.06 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|8.45 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Да
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.6%
41
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 930
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|IMG BXM-8-256
|Частота GPU
|900 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
697
Geekbench 5 (многоядерный)
1966
AnTuTu Benchmark 9
411363
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|My UX
80
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
58
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Апертура
|f/2.4
|Размер пикселя
|1 микрон
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
69
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM band 2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA band 1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/20/25/26/29/30/38/39/40/41/48/66/71
|Поддержка 5G
|Да
90
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2023 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G Power 5G могут отличаться в зависимости от региона.