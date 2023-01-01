Motorola Moto G Power 5G Дисплей: 6.5" IPS LCD - 1080 x 2400

6.5" IPS LCD - 1080 x 2400 Чип: MediaTek Dimensity 930

MediaTek Dimensity 930 Камера: 3 (50 MP + 2 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 2 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 185 г.

Обзор Дисплей 80 Производительность 41 Батарея 80 Камера 58 Коммуникации 69 Итоговая оценка 64

Преимущества и недостатки Дисплей отображает качественную картинку и поддерживает частоту обновления 120 Гц

Дисплей отображает качественную картинку и поддерживает частоту обновления 120 Гц Процессор обеспечивает солидную производительность и поддержку 5G

Процессор обеспечивает солидную производительность и поддержку 5G Емкая батарея способна проработать 2 дня без подзарядки

Емкая батарея способна проработать 2 дня без подзарядки Есть стандартная защита от брызг В комплекте маломощный адаптер питания на 10 Вт, хотя смартфон поддерживает всего 15 Вт

В комплекте маломощный адаптер питания на 10 Вт, хотя смартфон поддерживает всего 15 Вт Отсутствует сверхширокоугольная съемка

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G Павер

80 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.6% Особенности - DCI-P3

46 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G Power 5G Высота 163.06 мм Ширина 74.8 мм Толщина 8.45 мм Вес 185 граммов Водонепроницаемость Да Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.6%

41 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G Павер и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 930 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика IMG BXM-8-256 Частота GPU 900 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 697 Geekbench 5 (многоядерный) 1966 AnTuTu Benchmark 9 411363 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

61 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI My UX

80 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

58 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G Power 5G Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Апертура f/2.4 Размер пикселя 1 микрон Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

69 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM band 2/3/5/8 3G сети WCDMA band 1/2/4/5/8 4G сети LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/20/25/26/29/30/38/39/40/41/48/66/71 Поддержка 5G Да

90 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2023 года Дата начала продаж Апрель 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G Power 5G могут отличаться в зависимости от региона.