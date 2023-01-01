Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 мая 2023 года Motorola Moto G Stylus 5G (2023) с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, против 6.5-дюймового Motorola Moto G Power 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 930 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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