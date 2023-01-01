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Motorola Moto G Stylus 5G (2023)

Motorola Moto G Stylus 5G (2023)
  • Дисплей: 6.6" IPS LCD - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
  • Камера: 2 (50 MP + 8 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 202 г.

Обзор

Дисплей
78
Камера
55
Производительность
45
Игры
66*
Батарея
85*
Коммуникации
66
Итоговая оценка
64*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Крупная панель с тонкими рамками и небольшим вырезом для фронтальной камеры посередине
  • Поддерживает частоту обновления 120 Гц
  • Его процессор обладает неплохой производительностью
  • Батарея имеет немаленькую емкость и предлагает приемлемую скорость зарядки
  • Есть стилус в комплекте
  • Поддерживает работу только одной SIM-карты и без eSIM
  • IPS все таки проигрывает AMOLED по многим параметрам

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Moto G Stylus 5G (2023)

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.5%
Особенности - DCI-P3

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G Stylus 5G (2023)
Высота 162.83 мм
Ширина 73.77 мм
Толщина 9.19 мм
Вес 202 грамма
Водонепроницаемость Да
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
87.5%

Производительность

Все характеристики чипа Motorola Moto G Stylus 5G (2023) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
752
Geekbench 5 (многоядерный)
2233
AnTuTu Benchmark 9
493402
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI My UX

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G Stylus 5G (2023)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети WCDMA band 1/2/4/5/8
4G сети LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/38/39/40/41/48/66/71
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 20 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G Stylus 5G (2023) могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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