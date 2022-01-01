Motorola Moto G82 5G Дисплей 87 Производительность 48 Батарея 84 Камера 68 Итоговая оценка 71 Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран имеет приличный запас яркости и функцию предотвращения мерцания

Частота обновления дисплей 120 Гц делают работу смартфона заметно плавнее

Камера оснащена оптическим стабилизатором изображения

Предлагает хорошую автономность и быстро заряжается Неточная цветопередача дисплея

Редко получает обновления программного обеспечения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G82 5G

87 Экран Тип AMOLED Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 95.1% ШИМ (PWM) 119 Гц Время отклика 12 мс Контрастность ∞ Бесконечная Максимальная яркость 643 нит Источники: NotebookCheck [3]

67 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G82 5G Высота 160.89 мм Ширина 74.46 мм Толщина 7.99 мм Вес 173 грамма Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.4%

48 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G82 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~536 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 652 Geekbench 5 (многоядерный) 1782 AnTuTu Benchmark 9 412538 CPU 121066 GPU 102050 Memory 71622 UX 114160 Total score 412538

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 1:17 ч.

68 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G82 5G Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да Поддержка 5G Да

86 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да Тесты динамиков Максимальная громкость 82.9 дБ

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G82 5G могут отличаться в зависимости от региона.