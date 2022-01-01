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Motorola Moto G82 5G

Motorola Moto G82 5G
Дисплей
87
Производительность
48
Батарея
84
Камера
68
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран имеет приличный запас яркости и функцию предотвращения мерцания
  • Частота обновления дисплей 120 Гц делают работу смартфона заметно плавнее
  • Камера оснащена оптическим стабилизатором изображения
  • Предлагает хорошую автономность и быстро заряжается
  • Неточная цветопередача дисплея
  • Редко получает обновления программного обеспечения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G82 5G
87

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1%
ШИМ (PWM) 119 Гц
Время отклика 12 мс
Контрастность ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
643 нит
Источники: NotebookCheck [3]
67

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G82 5G
Высота 160.89 мм
Ширина 74.46 мм
Толщина 7.99 мм
Вес 173 грамма
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.4%
48

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G82 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
652
Geekbench 5 (многоядерный)
1782
AnTuTu Benchmark 9
412538
CPU 121066
GPU 102050
Memory 71622
UX 114160
Total score 412538
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:17 ч.
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G82 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
Поддержка 5G Да
86

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
82.9 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G82 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

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