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Motorola Moto G84 5G против G82 5G

70 из 100
Motorola Moto G84 5G
VS
64 из 100
Motorola Moto G82 5G
Motorola Moto G84 5G
Motorola Moto G82 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2023 года Motorola Moto G84 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 695 , против 6.6-дюймового Motorola Moto G82 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G84 5G
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G84 5G
vs
Moto G82 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1300 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 86.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.1%
ШИМ (PWM) - 119 Гц
Время отклика - 12 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Moto G84 5G
н/д
Moto G82 5G
688 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 160.89 мм
Ширина 74.4 мм 74.46 мм
Толщина 7.6 мм 7.99 мм
Вес 168.3 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость IP54 IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Красный Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Moto G84 5G
85.7%
Moto G82 5G +1%
86.4%

Производительность

Тестируем Motorola Moto G84 5G и Motorola Moto G82 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 619
GPU-ядер 256 256
Частота GPU 950 МГц 950 МГц
FLOPS ~486.4 Гфлопс ~486.4 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G84 5G
670
Moto G82 5G +1%
679
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G84 5G
1922
Moto G82 5G +2%
1968
AnTuTu Benchmark 9
Moto G84 5G
н/д
Moto G82 5G
405774
CPU - 121066
GPU - 102050
Memory - 71622
UX - 114160
Total score - 405774
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 43.9 °C
Stability - 99%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1209
PCMark 3.0
Moto G84 5G
н/д
Moto G82 5G
10294
Web score - 9291
Video editing - 4901
Photo editing - 20541
Data manipulation - 8774
Writing score - 14051
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI My UX -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:51 ч.
Просмотр видео - 17:40 ч.
Игры - 06:09 ч.
Режим ожидания - 124 ч.
Общая автономность
Moto G84 5G
н/д
Moto G82 5G
37:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G84 5G vs Motorola Moto G82 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 118°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G84 5G
н/д
Moto G82 5G
82.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2023 года Май 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 30 Вт Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G84 5G более удачной покупкой.

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