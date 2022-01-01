Nothing Phone (1) Дисплей 85 Производительность 65 Батарея 89 Камера 64 Итоговая оценка 74 Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 120-герцовый OLED-дисплей радует глаза приятной картинкой

Двойная камера, которая хорошо фотографирует

Корпус имеет оригинальный внешний вид и защиту от попадания влаги

Поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку

Использует встроенный в экран датчик отпечатков пальцев В комплекте нет адаптера питания для зарядки

Нет поддержки карт памяти и входа для 3.5 мм наушников

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Nothing phone (1)

85 Экран Тип OLED Размер 6.55 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 85.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 500 нит

76 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Nothing Phone (1) Высота 159.2 мм Ширина 75.8 мм Толщина 8.3 мм Вес 159.2 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.8%

65 Производительность Все характеристики чипа Nothing phone (1) и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus Макс. частота 2500 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 795 Geekbench 5 (многоядерный) 2810 AnTuTu Benchmark 9 557728 ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 173 место

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Nothing OS

89 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 33 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 1:12 ч.

64 Камеры Спецификации и тестирование камер Phone (1) Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 114° Количество объективов 2 (50 МП + 50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.13" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

71 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Phone (1) могут отличаться в зависимости от региона.