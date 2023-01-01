Nothing Phone (2) против Phone (1) 77 из 100 VS 69 из 100 Nothing Phone (2) Nothing Phone (1) Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2023 года Nothing Phone (2) с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.55-дюймового Nothing Phone (1), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Phone (2) были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Nothing Phone (2) Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7

Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7 Более современная версия Bluetooth (v5.3)

Более современная версия Bluetooth (v5.3) Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1

Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1 На 51% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1243 и 822 баллов

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип OLED OLED Размер 6.7 дюймов 6.55 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм 402 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления - Нет Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 1200 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу - 85.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB - 95.9% ШИМ (PWM) - 119 Гц Время отклика - 2 мс Контрастность - ∞ Бесконечная Реальная пиковая яркость (авто) Phone (2) н/д Phone (1) 661 нит Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус Высота 164 мм 159.2 мм Ширина 75 мм 75.8 мм Толщина 8.2 мм 8.3 мм Вес 201 грамм 193.5 грамма Водонепроницаемость IP53 IP53 Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Белый, Черный Белый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу Phone (2) н/д Phone (1) 85.8%

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13) Оболочка UI Nothing OS 2.0 Nothing OS 1.5 Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея Объем 4700 мАч 4500 мАч Макс. мощность зарядки 33 Вт 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (48% за 30 минут) Время полной зарядки 1:45 ч. 1:31 ч. Тесты автономности Веб-серфинг - 12:12 ч. Просмотр видео - 15:54 ч. Игры - 04:48 ч. Режим ожидания - 108 ч. Общая автономность Phone (2) н/д Phone (1) 34:17 ч. Рейтинг автономной работы смартфонов

Камеры Сравнение и тесты камер Nothing Phone (2) vs Nothing Phone (1) Основная камера Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144 Зум Цифровой Цифровой Вспышка LED LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) - Угол широкоугольного объектива 114° 114° Количество объективов 2 (50 МП + 50 МП) 2 (50 МП + 50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.56"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.76"

- 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Примеры - Примеры фото Nothing Phone (1) от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264 Апертура f/2.5 f/2.5 Размер пикселя - 1 микрон Тип сенсора - Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.1" 1/3.13" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото Phone (2) н/д Phone (1) 121 Качество видео Phone (2) н/д Phone (1) 112 Итоговая оценка камеры Phone (2) н/д Phone (1) 114

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 ) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.2 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 2 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 2 2 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный Попеременный Поддержка eSIM * Нет Нет Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 18 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos - Нет Тесты динамиков Максимальная громкость Phone (2) н/д Phone (1) 84.3 дБ

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Июль 2023 года Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2023 года Июль 2022 года Наличие на рынке Ожидается Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Нет Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nothing Phone (2) более удачной покупкой.