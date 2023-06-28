Nothing Phone (2) Дисплей: 6.7" OLED - 1080 x 2400

6.7" OLED - 1080 x 2400 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Камера: 2 (50 MP + 50 MP)

2 (50 MP + 50 MP) Батарея: 4700 мАч

4700 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 201 г.

Технические характеристики Phone (2) были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.

Обзор Дисплей 87 Камера 63 Производительность 78 Игры 94 * Батарея 88 * Коммуникации 88 Итоговая оценка 77 * Результаты, отмеченные знаком ( * ) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Nothing Phone (2)

Экран Тип OLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Nothing Phone (2) Высота 164 мм Ширина 75 мм Толщина 8.2 мм Вес 201 грамм Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Белый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее

Производительность Все характеристики чипа Nothing Phone (2) и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц FLOPS ~2765 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1243 Geekbench 5 (многоядерный) 3797 AnTuTu Benchmark 9 1127313 Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark 9 - 29 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Nothing OS 2.0

Батарея Объем 4700 мАч Макс. мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Время полной зарядки 1:45 ч.

Камеры Спецификации и тестирование камер Phone (2) Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° Количество объективов 2 (50 МП + 50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.56"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.76"

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 ) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2023 года Дата начала продаж Июль 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Нет

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Phone (2) могут отличаться в зависимости от региона.