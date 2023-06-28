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Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2)
  • Дисплей: 6.7" OLED - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Камера: 2 (50 MP + 50 MP)
  • Батарея: 4700 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 201 г.
Технические характеристики Phone (2) были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.

Обзор

Дисплей
87
Камера
63
Производительность
78
Игры
94*
Батарея
88*
Коммуникации
88
Итоговая оценка
77*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Nothing Phone (2)

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nothing Phone (2)
Высота 164 мм
Ширина 75 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 201 грамм
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее

Производительность

Все характеристики чипа Nothing Phone (2) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1243
Geekbench 5 (многоядерный)
3797
AnTuTu Benchmark 9
1127313
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Nothing OS 2.0

Батарея

Объем 4700 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Phone (2)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114°
Количество объективов 2 (50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.76"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 )
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2023 года
Дата начала продаж Июль 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Phone (2) могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (10 голосов)

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Отзывы (1)

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Алексей 28 июня 2023 21:20
Запись видео явно не в 4k 30fps.
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