Nothing Phone (2) против Google Pixel 8 78 из 100 VS 78 из 100 Nothing Phone (2) Google Pixel 8 Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2023 года Nothing Phone (2) с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.17-дюймового Google Pixel 8, который имеет процессор Google Tensor G3 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Nothing Phone (2) На 0.53" большая диагональ экрана

На 0.53" большая диагональ экрана Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 24W)

Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 24W) Наличие 2-х слотов для SIM-карт Причины выбрать Google Pixel 8 Защита корпуса от воды по стандарту IP68

Защита корпуса от воды по стандарту IP68 Более новая ОС: Android 14 против 13

Более новая ОС: Android 14 против 13 Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1

Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1 Процессор имеет на 1 ядро больше

Процессор имеет на 1 ядро больше На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1504 и 1154 баллов

На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1504 и 1154 баллов Лучше лежит в руке - корпус на 5.6 мм уже

Лучше лежит в руке - корпус на 5.6 мм уже Фронтальная камера записывает видео в 4K

Фронтальная камера записывает видео в 4K Поддержка функции eSIM

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип OLED AMOLED Размер 6.7 дюймов 6.17 дюймов Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 20:9 Плотность пикселей 394 точек на дюйм 427 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Да Макс. заявленная яркость 600 нит 550 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит 1400 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 87.2% - Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming - DCI-P3

- Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 98.3% - ШИМ (PWM) 90 Гц - Время отклика 1 мс - Контрастность ∞ Бесконечная - Реальная пиковая яркость (авто) Phone (2) 1003 нит Pixel 8 н/д Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус Высота 162.1 мм 150.5 мм Ширина 76.4 мм 70.8 мм Толщина 8.6 мм 8.9 мм Вес 201.2 граммов 187 граммов Водонепроницаемость IP54 IP68 Система охлаждения - Испарительная камера Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Белый, Серый Белый, Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу Phone (2) 87.2% Pixel 8 н/д

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X Частота памяти 3200 МГц - Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Android 14 Оболочка UI Nothing OS 2.0 Stock Android Размер системы из коробки 28 ГБ -

Батарея Объем 4700 мАч 4485 мАч Макс. мощность зарядки 45 Вт 24 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (12 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (62% за 30 минут) Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 1:04 ч. 1:36 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 12:44 ч. - Просмотр видео 18:21 ч. - Игры 04:47 ч. - Режим ожидания 91 ч. - Общая автономность Phone (2) 34:34 ч. Pixel 8 н/д Рейтинг времени автономной работы

Камеры Сравнение и тесты камер Nothing Phone (2) vs Google Pixel 8 Основная камера Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144 Зум Цифровой Цифровой Вспышка LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° 114° Количество объективов 2 (50 МП + 50 МП) 2 (50 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Сенсор: 1/1.31"

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

- 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.9"

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10.8 мегапикселей Разрешение фото 6528 x 4896 3648 x 2736 Апертура f/2.5 f/2.2 Фокусное расстояние - 21 мм Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS - Размер сенсора 1/2.74" 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 2 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 2 1 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный - Поддержка eSIM * Нет Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Тесты динамиков Максимальная громкость Phone (2) 81.9 дБ Pixel 8 н/д

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Июль 2023 года Октябрь 2023 года Дата начала продаж Июль 2023 года Октябрь 2023 года Наличие на рынке Доступен Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Нет Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее игры - выбирайте Nothing Phone (2), а если производительность – то Google Pixel 8.