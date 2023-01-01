OnePlus Nord CE 3 Lite Дисплей: 6.72" IPS LCD - 1080 x 2400

6.72" IPS LCD - 1080 x 2400 Чип: Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 Камера: 3 (108 MP + 2 MP + 2 MP)

3 (108 MP + 2 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 195 г.

Обзор Дисплей 79 Производительность 44 Батарея 80 Камера 53 Коммуникации 75 Итоговая оценка 65

Преимущества и недостатки Качество фотографий, сделанных на основную камеру, впечатляет

Качество фотографий, сделанных на основную камеру, впечатляет IPS-дисплей поддерживает адаптивную частоту от 30 до 120 Гц

IPS-дисплей поддерживает адаптивную частоту от 30 до 120 Гц Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки, и подходящий адаптер идет в комплекте

Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки, и подходящий адаптер идет в комплекте Есть место для карты памяти и вход для наушников 3.5 мм

Есть место для карты памяти и вход для наушников 3.5 мм Привлекательный дизайн, особенно в лаймовом цвете Экран редко выдает желаемые 120 Гц

Экран редко выдает желаемые 120 Гц Нет свехширокоугольной съемка, а макро не дает ожидаемого качество снимков

Нет свехширокоугольной съемка, а макро не дает ожидаемого качество снимков LCD-панель имеет слабую калибровку цветов

LCD-панель имеет слабую калибровку цветов Камера умеет снимать только FHD-видео не выше 30 кадров/с

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд CE 3 Лайт

79 Экран Тип IPS LCD Размер 6.72 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 391 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Макс. заявленная яркость 550 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 87.1% Особенности - DCI-P3

49 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord CE 3 Lite Высота 165.5 мм Ширина 76 мм Толщина 8.3 мм Вес 195 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Лаймовый, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 87.1%

44 Производительность Все характеристики чипа Ванплас Норд CE 3 Лайт и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~536 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 688 Geekbench 5 (многоядерный) 2037 AnTuTu Benchmark 9 407178 CPU 122351 GPU 101047 Memory 71860 UX 111973 Total score 407178 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

68 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI OxygenOS 13.1

80 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Время полной зарядки 1:11 ч.

53 Камеры Спецификации и тестирование камер Nord CE 3 Lite Основная камера Матрица 108 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6SX03 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.4 Размер пикселя 1 микрон Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66/13/32/B38/39/40/41 Поддержка 5G Да

95 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2023 года Дата начала продаж Апрель 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord CE 3 Lite могут отличаться в зависимости от региона.