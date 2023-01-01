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OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord CE 3 Lite
  • Дисплей: 6.72" IPS LCD - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 695
  • Камера: 3 (108 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 195 г.

Обзор

Дисплей
79
Производительность
44
Батарея
80
Камера
53
Коммуникации
75
Итоговая оценка
65

Преимущества и недостатки

  • Качество фотографий, сделанных на основную камеру, впечатляет
  • IPS-дисплей поддерживает адаптивную частоту от 30 до 120 Гц
  • Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки, и подходящий адаптер идет в комплекте
  • Есть место для карты памяти и вход для наушников 3.5 мм
  • Привлекательный дизайн, особенно в лаймовом цвете
  • Экран редко выдает желаемые 120 Гц
  • Нет свехширокоугольной съемка, а макро не дает ожидаемого качество снимков
  • LCD-панель имеет слабую калибровку цветов
  • Камера умеет снимать только FHD-видео не выше 30 кадров/с

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд CE 3 Лайт
79

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.72 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 550 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 87.1%
Особенности - DCI-P3
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord CE 3 Lite
Высота 165.5 мм
Ширина 76 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Лаймовый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
87.1%
44

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас Норд CE 3 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
688
Geekbench 5 (многоядерный)
2037
AnTuTu Benchmark 9
407178
CPU 122351
GPU 101047
Memory 71860
UX 111973
Total score 407178
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13.1
80

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:11 ч.
53

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nord CE 3 Lite
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6SX03 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.4
Размер пикселя 1 микрон
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA B1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66/13/32/B38/39/40/41
Поддержка 5G Да
95

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord CE 3 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.6 из 5 баллов (5 голосов)

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