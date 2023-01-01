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OnePlus Nord CE 3 Lite против Nord 3

65 из 100
OnePlus Nord CE 3 Lite
VS
77 из 100
OnePlus Nord 3
OnePlus Nord CE 3 Lite
OnePlus Nord 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 апреля 2023 года OnePlus Nord CE 3 Lite с экраном 6.72" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.74-дюймового OnePlus Nord 3, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9000 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать OnePlus Nord CE 3 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Функция реверсивной зарядки
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus Nord 3
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 71% выше максимальная яркость экрана (1125 против 657 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • На 15% выше плотность пикселей (451 vs 391 PPI)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддерживает более мощную зарядку (80W vs 67W)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nord CE 3 Lite
vs
Nord 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.72 дюймов 6.74 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.1:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 451 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 550 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1450 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.1% 89.5%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.6% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 20 мс -
Контрастность 1723:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Nord CE 3 Lite
657 нит
Nord 3 +71%
1125 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.5 мм 162 мм
Ширина 76 мм 75.1 мм
Толщина 8.3 мм 8.1 мм
Вес 195 граммов 193.5 грамма
Водонепроницаемость Нет IP54
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Nord CE 3 Lite
87.1%
Nord 3 +3%
89.5%

Производительность

Тестируем OnePlus Nord CE 3 Lite и OnePlus Nord 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 MediaTek Dimensity 9000
Макс. частота 2200 МГц 3050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 619 Mali-G710 MP10
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс ~1648 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Nord CE 3 Lite
2066
Nord 3
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Nord CE 3 Lite
409987
Nord 3 +147%
1012005
CPU 122351 256481
GPU 101047 385188
Memory 71860 177993
UX 111973 184752
Total score 409987 1012005
3DMark Wild Life Performance
Nord CE 3 Lite
1213
Nord 3
н/д
Web score 6810 -
Video editing 3852 -
Photo editing 16996 -
Data manipulation 7957 -
Writing score 12804 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13.1 OxygenOS 13.1
Размер системы из коробки 29 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:11 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:40 ч.
Просмотр видео - 13:28 ч.
Игры - 05:20 ч.
Режим ожидания - 93 ч.
Общая автономность
Nord CE 3 Lite
н/д
Nord 3
31:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер OnePlus Nord CE 3 Lite vs OnePlus Nord 3
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 112°
Количество объективов 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6SX03 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 19
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nord CE 3 Lite
84.9 дБ
Nord 3
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2023 года Июль 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года Июль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Да, 80 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord 3 более удачной покупкой.

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