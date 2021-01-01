Главная > Смартфоны Samsung > Samsung Galaxy A03: цена, технические характеристики и отзывы

Samsung Galaxy A03

Samsung Galaxy A03
Дисплей
60
Производительность
22
Батарея
69
Камера
51
Итоговая оценка
53
Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Неплохой дисплей с компактным вырезом для камеры
  • 48-мегапиксельная камера с возможностью портретной съемки
  • Большая батарея обеспечивает соответствующую автономность
  • Обладает солидной производительностью
  • Есть поддержка Dolby Atmos
  • Виртуальный датчик приближения работает не всегда корректно
  • Долго заряжается, так как нет функции Quick Charge
  • Использует старый порт microUSB вместо Type-C

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А03
60

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8%
Максимальная яркость
404 нит
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A03
Высота 164.2 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 196 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.8%
22

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А03 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7884B
Макс. частота 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP2
Частота GPU 770 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
240
Geekbench 5 (многоядерный)
907
AnTuTu Benchmark 9
179604
CPU 59385
GPU 26274
Memory 34858
UX 59038
Total score 179604
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 13.5 ГБ
69

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A03
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
65

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
2G сети GSM GSM850, GSM900, DCS1800
3G сети UMTS B1 (2100), B5(850), B8 (900)
4G сети LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
Поддержка 5G Нет
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A03 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A03

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi 9A против Samsung Galaxy A03
2. Samsung Galaxy A12 против Samsung Galaxy A03
3. Samsung Galaxy A02 против Samsung Galaxy A03
4. Samsung Galaxy M02 против Samsung Galaxy A03
5. Samsung Galaxy A32 против Samsung Galaxy A03
6. Samsung Galaxy A22 против Samsung Galaxy A03
7. Samsung Galaxy A03s против Samsung Galaxy A03
8. Samsung Galaxy A03 Core против Samsung Galaxy A03

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры