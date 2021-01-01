Samsung Galaxy A03 Дисплей 60 Производительность 22 Батарея 69 Камера 51 Итоговая оценка 53 Класс Бюджетный Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Январь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Неплохой дисплей с компактным вырезом для камеры

48-мегапиксельная камера с возможностью портретной съемки

Большая батарея обеспечивает соответствующую автономность

Обладает солидной производительностью

Есть поддержка Dolby Atmos Виртуальный датчик приближения работает не всегда корректно

Долго заряжается, так как нет функции Quick Charge

Использует старый порт microUSB вместо Type-C

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А03

60 Экран Тип PLS TFT Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.8% Максимальная яркость 404 нит

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A03 Высота 164.2 мм Ширина 75.9 мм Толщина 9.1 мм Вес 196 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный, Красный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 81.8%

22 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А03 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Samsung Exynos 7884B Макс. частота 1600 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53

- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A73 Размер транзистора 14 нанометров Графика Mali-G71 MP2 Частота GPU 770 МГц FLOPS ~64 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 3, 4 ГБ Тип памяти LPDDR3 Накопитель Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 240 Geekbench 5 (многоядерный) 907 AnTuTu Benchmark 9 179604 CPU 59385 GPU 26274 Memory 34858 UX 59038 Total score 179604

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI One UI Core 3.1 Размер системы из коробки 13.5 ГБ

69 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

51 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A03 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 2 (48 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

65 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 2G сети GSM GSM850, GSM900, DCS1800 3G сети UMTS B1 (2100), B5(850), B8 (900) 4G сети LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500) Поддержка 5G Нет

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Январь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света Комплект * - Смартфон

- Кабель USB

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A03 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A03