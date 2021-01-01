Samsung Galaxy A03
Дисплей
60
Производительность
22
Батарея
69
Камера
51
Итоговая оценка
53
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Неплохой дисплей с компактным вырезом для камеры
- 48-мегапиксельная камера с возможностью портретной съемки
- Большая батарея обеспечивает соответствующую автономность
- Обладает солидной производительностью
- Есть поддержка Dolby Atmos
- Виртуальный датчик приближения работает не всегда корректно
- Долго заряжается, так как нет функции Quick Charge
- Использует старый порт microUSB вместо Type-C
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А03
60
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
Максимальная яркость
404 нит
52
Дизайн и корпус
|Высота
|164.2 мм
|Ширина
|75.9 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.8%
22
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7884B
|Макс. частота
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|Частота GPU
|770 МГц
|FLOPS
|~64 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
240
Geekbench 5 (многоядерный)
907
AnTuTu Benchmark 9
179604
|CPU
|59385
|GPU
|26274
|Memory
|34858
|UX
|59038
|Total score
|179604
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI Core 3.1
|Размер системы из коробки
|13.5 ГБ
69
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
51
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (48 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
65
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|4
|2G сети
|GSM GSM850, GSM900, DCS1800
|3G сети
|UMTS B1 (2100), B5(850), B8 (900)
|4G сети
|LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
|Поддержка 5G
|Нет
76
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A03 могут отличаться в зависимости от региона.