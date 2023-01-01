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Samsung Galaxy A05 против Galaxy A03

51 из 100
Samsung Galaxy A05
VS
49 из 100
Samsung Galaxy A03
Samsung Galaxy A05
Samsung Galaxy A03

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 сентября 2023 года Samsung Galaxy A05 с экраном 6.7" и чипом Mediatek Helio G85, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A05
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Поддерживает более мощную зарядку (25W vs 15W)
Причины выбрать Samsung Galaxy A03
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 490 и 416 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A05
vs
Galaxy A03

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT PLS TFT
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 262 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.1% 81.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 45 мс
Контрастность - 1641:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A05
н/д
Galaxy A03
416 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168.8 мм 164.2 мм
Ширина 78.2 мм 75.9 мм
Толщина 8.8 мм 9.1 мм
Вес 195 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A05
82.1%
Galaxy A03
81.8%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A05 и Samsung Galaxy A03 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G85 Unisoc T606
Макс. частота 2000 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G57 MP1
GPU-ядер 48 64
Частота GPU 1000 МГц 650 МГц
FLOPS ~96 Гфлопс ~83.2 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Galaxy A05
416
Galaxy A03 +18%
490
Geekbench 6 (многоядерный)
Galaxy A05
1376
Galaxy A03 +11%
1529
AnTuTu Benchmark 10
Galaxy A05 +30%
266453
Galaxy A03
204671
CPU 87895 75655
GPU 48830 25987
Memory 64492 49741
UX 67800 54622
Total score 266453 204671
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 43.2 °C
Stability - 97%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 407
PCMark 3.0
Galaxy A05
н/д
Galaxy A03
6720
Web score - 5985
Video editing - 3936
Photo editing - 13761
Data manipulation - 5461
Writing score - 8396
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 Core One UI Core 5.0
Размер системы из коробки - 13.5 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (20% за 40 минут)
Время полной зарядки - 3:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A05 vs Samsung Galaxy A03
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото - 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A05
н/д
Galaxy A03
81.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2023 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2023 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.41 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.19 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Зарядное устройство из коробки Да, 10 Вт Да, 0 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy A05, а если игры и звук – то Samsung Galaxy A03.

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