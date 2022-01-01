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Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A04s
Дисплей
62
Производительность
29
Батарея
83
Камера
54
Итоговая оценка
59
Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей получил частоту обновления 90 Гц
  • Тройная камера имеет разрешение 50 мегапикселей
  • Неплохой 8-нанометровый процессор Exynos
  • Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Виртуальный датчик приближения работает со сбоями

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А04s
62

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.7%
44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A04s
Высота 164.7 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый, Медный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
80.7%
29

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А04s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Mali-G52 MP1
Частота GPU 820 МГц
FLOPS ~126 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
167
Geekbench 5 (многоядерный)
941
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI One UI Core 4.1
83

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A04s
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Нет
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.23 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A04s могут отличаться в зависимости от региона.

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Сравнения с конкурентами

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