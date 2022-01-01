Samsung Galaxy A04s Дисплей 62 Производительность 29 Батарея 83 Камера 54 Итоговая оценка 59 Класс Бюджетный Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей получил частоту обновления 90 Гц

Тройная камера имеет разрешение 50 мегапикселей

Неплохой 8-нанометровый процессор Exynos

Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки Виртуальный датчик приближения работает со сбоями

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А04s

62 Экран Тип PLS TFT Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 80.7%

44 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A04s Высота 164.7 мм Ширина 76.7 мм Толщина 9.1 мм Вес 195 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый, Медный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 80.7%

29 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А04s и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Samsung Exynos 850 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 Размер транзистора 8 нанометров Графика Mali-G52 MP1 Частота GPU 820 МГц FLOPS ~126 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 3, 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 167 Geekbench 5 (многоядерный) 941

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI One UI Core 4.1

83 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

54 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A04s Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.2 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Нет

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.23 Вт/кг Сенсоры и датчики - Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A04s могут отличаться в зависимости от региона.