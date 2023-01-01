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Samsung Galaxy A14 5G против Galaxy A04s

59 из 100
Samsung Galaxy A14 5G
VS
51 из 100
Samsung Galaxy A04s
Samsung Galaxy A14 5G
Samsung Galaxy A04s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года Samsung Galaxy A14 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A04s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A14 5G
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 48% выше плотность пикселей (399 vs 270 PPI)
  • На 8% лучшая автономность (37:25 vs 34:44 часов)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (515 против 388 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • В 2.9 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 527 и 183 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A14 5G
vs
Galaxy A04s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT PLS TFT
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.4% 80.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 20 мс
Контрастность - 1291:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A14 5G +33%
515 нит
Galaxy A04s
388 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 167.7 мм 164.7 мм
Ширина 78 мм 76.7 мм
Толщина 9.1 мм 9.1 мм
Вес 204 грамма 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Красный Белый, Черный, Зеленый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A14 5G и Samsung Galaxy A04s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 Samsung Exynos 850
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G52 MP1
Частота GPU 950 МГц 820 МГц
FLOPS ~420 Гфлопс ~126 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A14 5G +188%
527
Galaxy A04s
183
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A14 5G +58%
1718
Galaxy A04s
1089
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A14 5G +132%
346231
Galaxy A04s
149235
CPU 99293 43206
GPU 82933 25138
Memory 77937 38540
UX 88634 42933
Total score 346231 149235
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A14 5G +135%
1195
Galaxy A04s
508
Пиковая температура корпуса 37.5 °C 41.9 °C
Stability 99% 97%
Graphics test 7 FPS 3 FPS
Graphics score 1195 508
PCMark 3.0
Galaxy A14 5G +39%
7955
Galaxy A04s
5703
Web score 6234 5460
Video editing 5425 5874
Photo editing 13488 8306
Data manipulation 7097 4074
Writing score 8913 5673
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI Core 5.0 One UI Core 5.1
Размер системы из коробки 18.8 ГБ 12 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (28% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:22 ч. 2:14 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:26 ч. 12:34 ч.
Просмотр видео 13:58 ч. 13:10 ч.
Игры 06:53 ч. 06:35 ч.
Режим ожидания 122 ч. 120 ч.
Общая автономность
Galaxy A14 5G +8%
37:25 ч.
Galaxy A04s
34:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A14 5G vs Samsung Galaxy A04s
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 4
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A14 5G +15%
90.4 дБ
Galaxy A04s
78.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2023 года Август 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.56 Вт/кг 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.28 Вт/кг 1.23 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A14 5G более удачной покупкой.

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