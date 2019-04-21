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Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A10
Дисплей
55
Производительность
26
Батарея
59
Камера
46
Итоговая оценка
52
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой дисплей Infinity-V с соотношением 19.5:9
  • Из коробки предустановлена Android 9.0 Pie
  • Поддержка карт памяти до 512 ГБ
  • Легкий корпус, но мощный аккумулятор
  • Есть датчик освещения
  • Невысокая плотность пикселей
  • Мало оперативной памяти
  • Нет датчика отпечатков пальцев
  • Используется старый microUSB — отсутствует быстрая зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А10
55

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6%

Экран не впечатляет, особенно четкостью изображения. Из-за небольшого разрешения на крупном 6.2-дюймовом дисплее видны пиксели, в частности, во время отображения мелкого текста. Хорошо то, что это IPS-панель, имеющая большие углы обзора и весьма неплохую цветопередачу.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A10
Инфо
Высота 155.6 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.6%

Samsung Galaxy A10 выглядит непритязательно, а все потому, что сверху дисплея имеется неаккуратный вырез для камеры. Нижняя рамка большая, а динамик расположен на задней панели, что нередко становится причиной пропущенного звонка. Сканера отпечатков пальцев нет, а для защиты придется использовать либо ПИН-код, либо не самый удачный сканер лица.

26

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884
Архитектура 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1600 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1086
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3267
Geekbench 5 (одноядерный)
236
Geekbench 5 (многоядерный)
844
AnTuTu Benchmark 7
83519
AnTuTu Benchmark 8
95227

В плане быстродействия смартфон ведет себя прогнозируемо. 2 ГБ оперативной памяти и бюджетный процессор Exynos обеспечивают минимальный уровень производительности. В игры поиграть не получится, но система работает относительно быстро.

80

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 9 ГБ

Операционная система работает хорошо, значки выглядят красиво и никаких косяков в элементами управления нет. Используемые вместо панели навигации жесты удобны в работе.

59

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:50 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Устройство имеет на борту источник автономного питания емкостью 3400 мАч. Из недостатков можно выделить то, что гаджет получил порт microUSB, а мощность адаптера питания всего 5 Ватт, чего недостаточно для быстрой зарядки.

46

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A10
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Хотя основная камера Самсунг А10 состоит только из одного 13-мегапиксельного сенсора, она оборудована широкоугольными линзами. На фотографиях не только помещается больше объектов, но они заставляют зрителя почувствовать себя внутри этой сцены. Фронтальная камера на 5 МП делает среднего качество снимки, автофокус отсутствует, так что поймать четкий кадр не легко.

57

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1700, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

Возможности коммуникации можно назвать скудными, поскольку Wi-Fi работает только в одном диапазоне – 2.4 ГГц. Bluetooth 5.0 является приятным нововведением, но отсутствие NFC делает невозможным бесконтактную оплату товаров в магазинах.

60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.321 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A10

FAQ - Ответы на частые вопросы

Сколько времени требуется Samsung A10 до полной зарядки аккумулятора?

- Скорость зарядки смартфона не очень высокая, учитывая тот факт, что здесь нет функции Fast Charge. От 0 до 100 процентов он пополняется за 130-140 минут. Если хотите немного ускорить процесс, выключите девайс на этот период времени.

Достаточно ли мощности для игр?

- Благодаря графике Mali-G71, его мощности Самсунг Галакси А10 достаточно для всех современных игр. Единственный нюанс в том, что не всегда вы сможете играть на максимальных настройках графики.

Будет ли версия с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти?

- На начало 2019 года есть официальные данные только об одной модели — 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной. Если Samsung анонсировал только эту конфигурацию, то маловероятно, что в будущем появится еще.

Можно ли настроить бесконтактную оплату через Samsung Pay?

- A10 не имеет модуля NFC, а значит настроить Samsung Pay не получится (разве что только для переводов денег между пользователями смартфонов).

Есть ли защитные стекла и чехлы для Галакси А10?

- В России смартфоны компании Samsung обретают особую популярность, а значит у потребителей есть на них спрос. Следовательно, производители выпускают аксессуары, включая чехлы и защитные стекла. В крайнем случае, в онлайн-магазине корейского бренда есть предложения практически для любой модели Galaxy.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (1167 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (46)

Рита 04 сентября 2020 12:43
Кто знает, какой телефон лучше купить Самсунг А10 или А11? Спасибо.
+40 Ответить
оно 14 августа 2020 17:22
Нет.эн эф си-способа бесконтактной оплаты в этом телефоне нет
+3 Ответить
Инкогнито 16 августа 2020 02:21
Сорян но NFC на этом телефоне есть. У меня самого этот телефон
+32 Ответить
Ксюша 23 июня 2020 09:34
Вчера купили этот телефон. Все вроде хорошо, но никак не можем установить приложение сбербанка. Выдает ошибку и пишет: Сервис не может быть использован на данной сим карте ( ошибка 34). В итоге сообщения на номер 900 не отправляются, с данного номера тоже не приходят. Не можем даже баланс карты посмотреть. Симку вместе с телефоном новую заменили. Старый тел был потерян. С чем это может быть связано?
+66 Ответить
Игорь 06 июня 2020 19:56
Не калибруется компас. При установке приложения пишет, что отсутствует датчик компаса. Не буду утверждать, но по моему пропало после обновления.
+14 Ответить
Анатолий 05 июня 2020 19:43
Не работает компас, приложения пишут что данный датчик на устройстве не обнаружен.
0 Ответить
Нася 29 мая 2020 12:39
Купила себе синий самсунг схватила не глядя😄, только потом посмотрела в инете про него, фоткать природу я люблю и то как самсунг передает качество фотографии цвета мне очень нравятся и не скажешь что фото сделано на телефон, заряжается быстро лично час нужен для заряда если им не пользоваться что меня порадовало, и главное можно многие приложения отключить от спящего режима чтоб не жрали батарею, очень довольна функциями телефона оправдал мои ожидания 🙃👍👍
+9 Ответить
Евген 22 мая 2020 22:04
Камера здесь точно *****, если любите фото не ждите ничего хорошего, не советую
+4 Ответить
Тема 06 мая 2020 10:37
А у меня одного после обновления телефона он стал заряжаться только на медленной зарядке ? 😡😡🤬
+39 Ответить
Леха 27 мая 2020 22:54
А у него разве есть быстрая зарядка? 😕🤥
+7 Ответить
Богдан 06 июня 2020 09:53
Надо заряжать зарядкой которая даётся в комплекте. Я когда был и друга, у меня было 41 процент, я поставил телефон на его зарядку от ксяоми и она мне зарядила 20 процентов за 2 часа. Я пришёл домой у меня было 50 процентов, поставил на свою зарядку - зарядило на все сто примерно за 35 минут.
0 Ответить
Артём 05 октября 2020 17:03
Самсунг нормальный пойдёт играть можно
0 Ответить
Некто 18 апреля 2020 16:18
А телефон водо не пронецаемый
+90 Ответить
Анонимус 02 июля 2020 09:27
Нет, есть защита от воды только в Японии, и то не во всех А10.
+2 Ответить
Артём 16 апреля 2020 20:24
А скажите пожалуйста, у а10 64 битная система?
+3 Ответить
Root 16 апреля 2020 20:41
Да, 64 битная ОС и процессор
+4 Ответить
Ando 14 апреля 2020 08:35
Скажите пожалуйста запись екрана есть заводская?
0 Ответить
Сергей 30 марта 2020 21:23
Я купил самсунг а 10 в чёрном цвете телефон хорошый для своей цены удобный и лёгкий я этот телефон рекомендую он довольно шустрый короч выводы: Хорошый телефон с топовым дизайном купить не стыдно
+18 Ответить
Пользователь 23 марта 2020 18:39
У А10 есть отпечаток пальца.У меня А10s.У него все нормально.Ложь.
+7 Ответить
Real 08 августа 2020 20:09
У а10 нет сканера отпечатка пальцев
0 Ответить
Ингвар 14 марта 2020 12:40
Купил с нуля, нравиться телефон хороший много приложений поддерживает, лучшие чем был у меня престижно! ⭐⭐⭐⭐⭐👍
+6 Ответить
Андрей 11 февраля 2020 06:49
Батареи хватает на полтора дня, успеваю и поиграть, и видео посмотреть, и по фоткать, и попереписываться. Памяти хватает. Экран не суперамулет, но хороший. Снимки не плохие, экран большой. Мне нравится, всем советую. Твердая 5. Прошлый телефон samsung s4-mini, нравился, но экран треснул после 5 лет, очень много играл)
+12 Ответить
Юлия 08 февраля 2020 21:18
Отличный телефон, отличная, камера и характеристики. вообщем, зарядка отличная, хватает до вечера
+5 Ответить
Жаке 08 февраля 2020 20:02
Почему сам по себе отключиться
+23 Ответить
Роман 11 января 2020 07:34
Нормальная "труба" пока!
+9 Ответить
Денис 09 января 2020 11:07
Можно ли настроить включение экрана прикосновением, а не кнопкой сбоку?
+131 Ответить
Карен 06 апреля 2020 17:25
Установи программу Pocket Lock, работает от датчика приближения.
+6 Ответить
Светлана 05 января 2020 21:02
Почему быстро садится зарядку???
+38 Ответить
Galaxa A10 21 марта 2020 18:10
Яркость сделай меньше и не будет содится
+2 Ответить
Дима монстр 03 января 2020 14:54
Пользовался SAMSUNG 3 года. Решил в этом году купить redmi note 7, не понравился, потом а50, и нечаяно мой сын утопил его. Я не растроился, купил а70, а ему а10. Поначалу говорил, что фотографии не сохраняет, потом камера не работает, потом интернет не работает, потом вообще не работает. Включаю его телефон, пишется следующее: программа system не отвечает. Отдал его на починку за 5 тыс, ничего не изменилось. Короче купил ему а30, все нормально. Короче а10 мусор.
+31 Ответить
Богдан 06 июня 2020 09:55
Просто не надо его кидать . Обычно такое бывает если купить паль с рынка
+1 Ответить
Александр 11 октября 2020 11:19
А10 пользуюсь полтора года. Раз десять пажал на пол. Два раза менял защитное стекло. Но сам телефон работает как в первый день, чётко -без нареканий.
0 Ответить
Артур 02 января 2020 14:12
Телефон выглядит достойно, памяти не мало, шустрый громкий и бюджетный. Что еще нужно за эти деньги.
+16 Ответить
Маргарита 25 декабря 2019 15:38
А задняя крышка стекло или пластик!?
+42 Ответить
karen 08 января 2020 20:20
Глянцевый пластик
+3 Ответить
Огник 06 декабря 2019 00:45
NFC есть так то У меня galaxy a10 пользуюсь постоянно бесконтактными платежами... Большой минус это то что онлайн стримы даже с youtube тормозят спустя 10-30 минут просмотра не зависимо подключен я по LTE и по Wifi
+58 Ответить
Сергей 10 декабря 2019 14:50
Вы покупали в России телефон? Просто NFC в российских galaxy a10 нет. Может у вас европейская версия?
+23 Ответить
Настя 18 декабря 2019 22:48
У тебя же не самсунг гелакси а 10
+24 Ответить
Александр 02 декабря 2019 18:30
Телефон в полне отличный не для игр так очень даже шустрый батарею держит сутки спокойно еще остается ставлю твердую 4!!!
+4 Ответить
Антон 24 января 2020 13:05
Не держит батапею спустя 3 месяца
+1 Ответить
Пильщикова дарина 17 ноября 2019 08:31
Я этим телефоном пользуюсь несколько месяцев! телефон отличный раньше мне нравились больше планшеты но каким то образом мне подарили этот телефон он отличный!хоть мне только 8 лет) Память огромноя!
+4 Ответить
Антон 01 ноября 2019 18:39
Телефон для своих денег отличный при обычной работе держит батарейку хорошо,мне вот лично памати чуть не хватало купил флеш,камера вот чуть огорчает в темное время ды и днем не очень...но не плохая за телефон 4 поставил..
-1 Ответить
Роман 28 октября 2019 07:07
Телефон хороший ну жалко что нету отпечатка пальцев на экране а так очень хороший
+7 Ответить
Иван 09 октября 2019 06:00
Купили Galaxy A10,все бы хорошо, но оказалось что память маленькая, пару видео больше 20мин и все , пишет не достаточно места. Это огромный минус, надо карту памяти вставлять, только будет ли она работать?
0 Ответить
Ирина 15 ноября 2019 17:50
32 гб встроенной памяти - маленькая память?
+25 Ответить
Иван 06 января 2020 03:45
Ирина , 22 из которых свободные+ 2 видео снял и нет памяти.
+6 Ответить
Анастасия 04 октября 2019 12:13
Пользовалась айфонами больше 5 лет и вот решила перейти на самсунг купила А 10 ,и все отлично работает, батареи хватает на 2 дня,когда айфон приходилось заряжать 2-3 раза на дню , в спящем режиме уходит 2-3% я в восторге от этого гаджета ,всем рекомендую
+9 Ответить
Сергей 14 ноября 2019 09:26
Я тоже пользоваться Айфоном 7 лет , и вот решил сменить на Android, попробовать, ты уже купил Galaxy A10 , ничем не разочарован..
+7 Ответить
Игорь. 04 октября 2019 08:59
После покупки сразу в чехол, приехали на дачу (GSM900) а он не хочет ловить сеть, перезапуск, поймал сеть, но вызовы не проходят. Хотя у остальных телефоны работают. В городе(GSM1800 и т.д) работает без проблем. Жена принесла в магазин "Алло" (Днепр, ул. 20 лет Победы), а они начинают грузить "тут у вас царапина" менять не будем, отправим в сервисный центр. Откуда царапины? Не знаю, ведь я его сам упаковал в коробку и отдал жене в пакете. На будущее, задумаюсь, есть резон покупать хваленый SAMSUNG, до этого Алькотел 5035 - 3 года(отдал друзьям), Леново К5 - 2 года и нет проблем.
+2 Ответить
Артем 29 сентября 2019 17:30
Уже 4 месяц пользуюсь!Не жалуюсь телефон отличный
+9 Ответить
Анатолий 23 сентября 2019 18:21
Полное дермо. почему так думаю? Я купил этот смартфон а10. И знайте что смартфон самсунг А8+ куда лучше. а10 не сохранет фотографии. вот в который раз сфотографировал по работе технику и каждый раз нужные фото файлы удаляются самопроизвольно. хотя сд карта памяти установлено на 32 гб. и вот сейчас я вынужден думать о покупке другого смартфона.
0 Ответить
Олеся 02 ноября 2019 21:05
Зайдите в настройки, там указано через сколько будут удалены ваши фотографии с галереи. Отметьте галочкой не удалять.
+19 Ответить
Игорь 03 января 2020 10:22
Я купил телефон в Латвии. Работает без проблем, NFC есть. Просто в Россию всякое бракованное дерьмо спихивают.
+9 Ответить
Азизов Тимур 22 сентября 2019 07:52
Купил себе телефон телефон норм только есть минус слишком большой экран и быстро разбивается
+6 Ответить
Сергей 20 августа 2019 12:29
Нет функцие несколько окон
+1 Ответить
Сергей 14 декабря 2019 15:57
Вообще то есть посмотрите в ютубе как включить
+7 Ответить
Улугбек 11 августа 2019 15:49
Самсунг А10 одна симкарта или две симкарта
+5 Ответить
Алмаз 20 июля 2019 22:50
Галакси А 10 поддерживаеть сеть 4 G+ да или нет
+5 Ответить
Анатолий 02 декабря 2019 19:11
Нет, потому он и беспонтовый
+4 Ответить
Ирина 01 января 2020 08:44
4G поддерживает и работает отлично рекомендую
+7 Ответить
Игорь 27 января 2020 13:24
Поддерживает но у него слабая чувствтельность приема сигнала надо у вышки рядом стоять
+2 Ответить
Сергей 07 февраля 2020 20:20
Да 4 Дж А10 поддерживает это точо новот почему он после замены батареи стал раз в сутки просто выключаться и включаться через 15-20 минут вот это вопрос так вопрос а так шустро работает не глючит .
+2 Ответить
Иван 25 августа 2020 21:49
Анатолий, Анатолий ты походу сам еще его мало изучил, 4G нормально поддерживает
0 Ответить
Руслан 13 июля 2019 18:05
Купил сегодня А 10 вставил симку Билайн,а горит ешка
0 Ответить
Алекс 04 июля 2019 18:11
NFC есть в этом телефоне
+9 Ответить
Согдиец 18 июня 2019 06:21
Люди это снова я. Я нашел причину жора батареи в спящем режиме на самсунге А10(2019). Я внизу написал что у него слабый радиоблок и антенна у симки не поднимается выше 1-2 уровня. Решил проблему так, защел в Подключения > Мобильные сети >Режим сети , тут остановился и сменил режим сети с 3G, LTE на "только 2G". После этого вышел на главный экран и увидел как датчик антенны оператора сети поднимается до полной максимальной. Оказывается жор в спящем режиме, был из-за слабого приёма сигнала оператора сети. После этого жор совсем изче, з и телефон нормально работает, но только в режиме 2G. Надеюсь кому нибудь пригодится этот отзыв.
+14 Ответить
Согдиец 14 июня 2019 06:58
Купил сыну новенький А10 неделю назад. Естественно начал копаться что к чему. У меня J2 (2018) и давай сравнивать оба бюджетника. Конечно мой уступал в размерах, памяти и пикселя камере и андроид 7 против 9-ти у А10. Теперь о минусах новинки, у А10 цвета красок не так ярко светят как у J2, он какой то мутный, я бы сказал бледный потому что у А10 экран не Суперэмолед как здесь пишут а ТФТ, мой телефончик намного различает цвета чем новинка. Суперэмолед начинается с модели А20 и т.д. Потом через блютуз отгрузил Шейрит и этот Шейрит А10 нихрена мой телефончик не нашел, написал на английском типа что андроиди не подходят друг к другу и скачал на обе телефона другую прогу который передаёт файлы через QR-код и еле с 4- го раза отправил несколько файлов. И это не беда, но уже как 3 дня как смартфон А10 жрёт батарею в спящем режиме. То есть ночью было например 90% заряда а утром встаю показывает 57%.Или же если мало заряда например 30% то телефон через некоторое время разряжается и отключается. Запросил инет по этому поводу, попробовал перезагружать тел, удалить последние приложения но пока ничего не помогает. На счёт радиоблока А10 который отвечает за связь с оператором связи то он у новинки очень слабый, когда мой J2 показывает 5-ий уровень антенны то у А10, та же симка поднимается не выше 2го уровня антенны. Аппарат 2019-го, что вообще это такое, сплощное разочарование, я не знаю на счет других линеек этой марки а20 а30 и т.д. но этот мне каждый день сюрпризы устраивает.По доброму не советую покупать эту модель, старые модели линейки S и J намного лучше сегодняшних фальшивых моделей, всё хуже и хуже становятся бюджетники.
+26 Ответить
Подарок 13 июня 2019 21:53
Почему то быстро разряжается аккумулятор. На j5 при ёмкости 3100 держал 3 дня! Ну посмотрим !
+3 Ответить
Тимур 27 мая 2019 07:57
Не работает адаптивная подсветка. Если выбрать режим авто, то практически всегда телефон автоматически уменьшает уровень подсветки. Даже на улице. Придется увеличить уровень вручную.где расположено датчик света тоже непонятно
+1 Ответить
Хомяк 25 апреля 2020 10:13
У камеры, если фонариком подсветить то видно длинный датчик приближения и маленький датчик освещения
+2 Ответить
Мариам 06 мая 2019 11:43
Пачему нет наушников?
+4 Ответить
Маргарита 25 апреля 2019 09:59
Неужели нет функции выставления даты на снимке?
+14 Ответить
Аси 21 апреля 2019 04:24
Мне очень понравилась я себе купила красный цвет очень удобный
+65 Ответить
Иса 10 декабря 2019 18:15
Скажите пожалуйста как меняете профил в вацапе у меня тоже красный а10
+6 Ответить
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