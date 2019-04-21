Samsung Galaxy A10
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой дисплей Infinity-V с соотношением 19.5:9
- Из коробки предустановлена Android 9.0 Pie
- Поддержка карт памяти до 512 ГБ
- Легкий корпус, но мощный аккумулятор
- Есть датчик освещения
- Невысокая плотность пикселей
- Мало оперативной памяти
- Нет датчика отпечатков пальцев
- Используется старый microUSB — отсутствует быстрая зарядка
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|271 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
Экран не впечатляет, особенно четкостью изображения. Из-за небольшого разрешения на крупном 6.2-дюймовом дисплее видны пиксели, в частности, во время отображения мелкого текста. Хорошо то, что это IPS-панель, имеющая большие углы обзора и весьма неплохую цветопередачу.
Дизайн и корпус
|Высота
|155.6 мм
|Ширина
|75.6 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Samsung Galaxy A10 выглядит непритязательно, а все потому, что сверху дисплея имеется неаккуратный вырез для камеры. Нижняя рамка большая, а динамик расположен на задней панели, что нередко становится причиной пропущенного звонка. Сканера отпечатков пальцев нет, а для защиты придется использовать либо ПИН-код, либо не самый удачный сканер лица.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Архитектура
|2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1600 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
В плане быстродействия смартфон ведет себя прогнозируемо. 2 ГБ оперативной памяти и бюджетный процессор Exynos обеспечивают минимальный уровень производительности. В игры поиграть не получится, но система работает относительно быстро.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
Операционная система работает хорошо, значки выглядят красиво и никаких косяков в элементами управления нет. Используемые вместо панели навигации жесты удобны в работе.
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Устройство имеет на борту источник автономного питания емкостью 3400 мАч. Из недостатков можно выделить то, что гаджет получил порт microUSB, а мощность адаптера питания всего 5 Ватт, чего недостаточно для быстрой зарядки.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Хотя основная камера Самсунг А10 состоит только из одного 13-мегапиксельного сенсора, она оборудована широкоугольными линзами. На фотографиях не только помещается больше объектов, но они заставляют зрителя почувствовать себя внутри этой сцены. Фронтальная камера на 5 МП делает среднего качество снимки, автофокус отсутствует, так что поймать четкий кадр не легко.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 1700, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Возможности коммуникации можно назвать скудными, поскольку Wi-Fi работает только в одном диапазоне – 2.4 ГГц. Bluetooth 5.0 является приятным нововведением, но отсутствие NFC делает невозможным бесконтактную оплату товаров в магазинах.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.321 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.09 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Samsung Galaxy A10
FAQ - Ответы на частые вопросы
Сколько времени требуется Samsung A10 до полной зарядки аккумулятора?
- Скорость зарядки смартфона не очень высокая, учитывая тот факт, что здесь нет функции Fast Charge. От 0 до 100 процентов он пополняется за 130-140 минут. Если хотите немного ускорить процесс, выключите девайс на этот период времени.
Достаточно ли мощности для игр?
- Благодаря графике Mali-G71, его мощности Самсунг Галакси А10 достаточно для всех современных игр. Единственный нюанс в том, что не всегда вы сможете играть на максимальных настройках графики.
Будет ли версия с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти?
- На начало 2019 года есть официальные данные только об одной модели — 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной. Если Samsung анонсировал только эту конфигурацию, то маловероятно, что в будущем появится еще.
Можно ли настроить бесконтактную оплату через Samsung Pay?
- A10 не имеет модуля NFC, а значит настроить Samsung Pay не получится (разве что только для переводов денег между пользователями смартфонов).
Есть ли защитные стекла и чехлы для Галакси А10?
- В России смартфоны компании Samsung обретают особую популярность, а значит у потребителей есть на них спрос. Следовательно, производители выпускают аксессуары, включая чехлы и защитные стекла. В крайнем случае, в онлайн-магазине корейского бренда есть предложения практически для любой модели Galaxy.
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