Сколько времени требуется Samsung A10 до полной зарядки аккумулятора?

- Скорость зарядки смартфона не очень высокая, учитывая тот факт, что здесь нет функции Fast Charge. От 0 до 100 процентов он пополняется за 130-140 минут. Если хотите немного ускорить процесс, выключите девайс на этот период времени.

Достаточно ли мощности для игр?

- Благодаря графике Mali-G71, его мощности Самсунг Галакси А10 достаточно для всех современных игр. Единственный нюанс в том, что не всегда вы сможете играть на максимальных настройках графики.

Будет ли версия с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти?

- На начало 2019 года есть официальные данные только об одной модели — 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной. Если Samsung анонсировал только эту конфигурацию, то маловероятно, что в будущем появится еще.

Можно ли настроить бесконтактную оплату через Samsung Pay?

- A10 не имеет модуля NFC, а значит настроить Samsung Pay не получится (разве что только для переводов денег между пользователями смартфонов).

Есть ли защитные стекла и чехлы для Галакси А10?

- В России смартфоны компании Samsung обретают особую популярность, а значит у потребителей есть на них спрос. Следовательно, производители выпускают аксессуары, включая чехлы и защитные стекла. В крайнем случае, в онлайн-магазине корейского бренда есть предложения практически для любой модели Galaxy.