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Samsung Galaxy A10 против Galaxy A03

Самсунг Галакси А10
VS
Самсунг Галакси А03
Samsung Galaxy A10
Samsung Galaxy A03

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2019 года Samsung Galaxy A10 с экраном 6.2" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 33 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Весит на 28 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A03
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Unisoc T606
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A10
vs
Galaxy A03

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.2 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 81.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 90% -
ШИМ (PWM) 77 Гц -
Время отклика 22 мс -
Контрастность 2050:1 -
Максимальная яркость
Galaxy A10 +7%
431 нит
Galaxy A03
401 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 155.6 мм 164.2 мм
Ширина 75.6 мм 75.9 мм
Толщина 7.9 мм 9.1 мм
Вес 168 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A10
81.6%
Galaxy A03
81.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10 и Самсунг Галакси А03 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 Unisoc T606
Макс. частота 1600 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G57 MP1
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 1 -
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A10
863
Galaxy A03 +5%
910
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A10
125856
Galaxy A03 +43%
180041
CPU 43998 59385
GPU 18435 26274
Memory 29071 34858
UX 33563 59038
Total score 125856 180041
3DMark Wild Life Performance
PCMark 3.0 score - 6672
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 9 ГБ 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10 vs Samsung Galaxy A03
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A10
86.1 дБ
Galaxy A03
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2019 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.321 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A03 более удачной покупкой.

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