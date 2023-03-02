Samsung Galaxy A14
- Дисплей: 6.6" PLS TFT - 1080 x 2408
- Чип: MediaTek Helio G80
- Камера: 3 (50 MP + 5 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 201 г.
Обзор
Дисплей
64
Производительность
22
Батарея
75
Камера
59
Коммуникации
69
Итоговая оценка
56
Преимущества и недостатки
- Экран обладает высокой плотностью пикселей за счет FHD-разрешения
- Оснащен сверхширокоугольной оптикой
- Встроена большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
- Боковой датчик отпечатков пальцев оказался удобным в использовании
- Есть отдельный слот для карты памяти помимо двух SIM-карт
- Частота обновления экрана ограничена 60 герцами
- Нет гироскопа, который активно используется во многих играх
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А14
64
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.2%
44
Дизайн и корпус
|Высота
|167.7 мм
|Ширина
|78 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|201 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Серебристый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
80.2%
22
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G80
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
347
Geekbench 5 (многоядерный)
1295
AnTuTu Benchmark 9
227213
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI Core 5.0
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
75
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (27% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:18 ч.
59
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
69
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|UMTS B1(2100), B5(850), B8(900)
|4G сети
|LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
|Поддержка 5G
|Нет
76
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A14 могут отличаться в зависимости от региона.