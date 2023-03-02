Samsung Galaxy A14 Дисплей: 6.6" PLS TFT - 1080 x 2408

6.6" PLS TFT - 1080 x 2408 Чип: MediaTek Helio G80

MediaTek Helio G80 Камера: 3 (50 MP + 5 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 5 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 201 г.

Обзор Дисплей 64 Производительность 22 Батарея 75 Камера 59 Коммуникации 69 Итоговая оценка 56

Преимущества и недостатки Экран обладает высокой плотностью пикселей за счет FHD-разрешения

Экран обладает высокой плотностью пикселей за счет FHD-разрешения Оснащен сверхширокоугольной оптикой

Оснащен сверхширокоугольной оптикой Встроена большая батарея с поддержкой быстрой зарядки

Встроена большая батарея с поддержкой быстрой зарядки Боковой датчик отпечатков пальцев оказался удобным в использовании

Боковой датчик отпечатков пальцев оказался удобным в использовании Есть отдельный слот для карты памяти помимо двух SIM-карт Частота обновления экрана ограничена 60 герцами

Частота обновления экрана ограничена 60 герцами Нет гироскопа, который активно используется во многих играх

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А14

64 Экран Тип PLS TFT Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 450 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 80.2%

44 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A14 Высота 167.7 мм Ширина 78 мм Толщина 9.1 мм Вес 201 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Красный, Серебристый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 80.2%

22 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси А14 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G80 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~54.6 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 347 Geekbench 5 (многоядерный) 1295 AnTuTu Benchmark 9 227213 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

67 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI One UI Core 5.0 Размер системы из коробки 23 ГБ

75 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Время полной зарядки 2:18 ч.

59 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A14 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8160 x 6120 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

69 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G сети UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) 4G сети LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500) Поддержка 5G Нет

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Февраль 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A14 могут отличаться в зависимости от региона.