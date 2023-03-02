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Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A14
  • Дисплей: 6.6" PLS TFT - 1080 x 2408
  • Чип: MediaTek Helio G80
  • Камера: 3 (50 MP + 5 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 201 г.

Обзор

Дисплей
64
Производительность
22
Батарея
75
Камера
59
Коммуникации
69
Итоговая оценка
56

Преимущества и недостатки

  • Экран обладает высокой плотностью пикселей за счет FHD-разрешения
  • Оснащен сверхширокоугольной оптикой
  • Встроена большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Боковой датчик отпечатков пальцев оказался удобным в использовании
  • Есть отдельный слот для карты памяти помимо двух SIM-карт
  • Частота обновления экрана ограничена 60 герцами
  • Нет гироскопа, который активно используется во многих играх

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А14
64

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.2%
44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A14
Высота 167.7 мм
Ширина 78 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 201 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
80.2%
22

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А14 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
347
Geekbench 5 (многоядерный)
1295
AnTuTu Benchmark 9
227213
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI One UI Core 5.0
Размер системы из коробки 23 ГБ
75

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:18 ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A14
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
69

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети UMTS B1(2100), B5(850), B8(900)
4G сети LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
Поддержка 5G Нет
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A14 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

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Отзывы (1)

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Goblin 02 марта 2023 13:48
Админ разве там не Exynos 1330?
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