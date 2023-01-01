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Samsung Galaxy A14 против Galaxy A05

56 из 100
Samsung Galaxy A14
VS
51 из 100
Samsung Galaxy A05
Samsung Galaxy A14
Samsung Galaxy A05

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2023 года Samsung Galaxy A14 с экраном 6.6" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A05, который имеет процессор Mediatek Helio G85 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A14
  • На 53% выше плотность пикселей (400 vs 262 PPI)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 508 и 416 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A05
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Поддерживает более мощную зарядку (25W vs 15W)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A14
vs
Galaxy A05

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT PLS TFT
Размер 6.6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 262 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.2% 82.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.3% -
ШИМ (PWM) 343500 Гц -
Время отклика 26 мс -
Контрастность 989:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A14
436 нит
Galaxy A05
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 167.7 мм 168.8 мм
Ширина 78 мм 78.2 мм
Толщина 9.1 мм 8.8 мм
Вес 201 грамм 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Красный Черный, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A14
80.2%
Galaxy A05 +2%
82.1%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A14 и Samsung Galaxy A05 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 Mediatek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G52 MP2
GPU-ядер 48 48
Частота GPU 950 МГц 1000 МГц
FLOPS ~91.2 Гфлопс ~96 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Galaxy A14 +22%
508
Galaxy A05
416
Geekbench 6 (многоядерный)
Galaxy A14 +12%
1544
Galaxy A05
1376
AnTuTu Benchmark 10
Galaxy A14
246261
Galaxy A05 +8%
266453
CPU 85230 87895
GPU 38683 48830
Memory 59147 64492
UX 63778 67800
Total score 246261 266453
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 40.8 °C -
Stability 98% -
Graphics test 4 FPS -
Graphics score 715 -
PCMark 3.0
Galaxy A14
6201
Galaxy A05
н/д
Web score 5357 -
Video editing 4020 -
Photo editing 9822 -
Data manipulation 5248 -
Writing score 8087 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI One UI Core 5.0 One UI 5.1 Core
Размер системы из коробки 17.3 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 2:18 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A14 vs Samsung Galaxy A05
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 -
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A14
90.7 дБ
Galaxy A05
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Октябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы - 0.41 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.19 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A14 более удачной покупкой.

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