Главная > Смартфоны Samsung > Samsung Galaxy A24 4G: цена, технические характеристики и отзывы

Samsung Galaxy A24 4G

Samsung Galaxy A24 4G
  • Дисплей: 6.5" Super AMOLED - 1080 x 2340
  • Чип: MediaTek Helio G99
  • Камера: 3 (50 MP + 5 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 195 г.

Обзор

Дисплей
77
Производительность
32
Батарея
80
Камера
59
Коммуникации
77
Итоговая оценка
62

Преимущества и недостатки

  • Super AMOLED дисплей имеет частоту обновления 90 Гц и яркость 1000 нит
  • Камера может похвастаться оптическим стабилизатором изображения
  • 25-ваттный адаптер способен обеспечить приличную скорость зарядки батареи
  • 128 ГБ предостаточно для повседневного использования
  • Сверхширокоугольная съемка отсутствует
  • Размеры рамок дисплея разочаровывают

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy A24 4G
77

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 1000 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.4%
Особенности - DCI-P3
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A24 4G
Высота 162.1 мм
Ширина 77.6 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.4%
32

Производительность

Все характеристики чипа Samsung Galaxy A24 4G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 1100 МГц
FLOPS ~278 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
557
Geekbench 5 (многоядерный)
1941
AnTuTu Benchmark 9
373094
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI One UI 5.1
Размер системы из коробки 26.7 ГБ
80

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:44 ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A24 4G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Апертура f/2.2
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети UMTS B1(2100), B5(850), B8(900)
4G сети LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
Поддержка 5G Нет
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.41 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A24 4G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A34 5G и A24 4G
2. Samsung Galaxy A14 и A24 4G
3. Samsung Galaxy A13 и A24 4G
4. Samsung Galaxy A23 и A24 4G
5. Samsung Galaxy A33 5G и A24 4G
6. Samsung Galaxy A32 и A24 4G
7. Samsung Galaxy A53 5G и A24 4G
8. Xiaomi Redmi Note 12 4G и Samsung Galaxy A24 4G
9. Realme 10 и Samsung Galaxy A24 4G
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Отзывы (1)

Avatar
Corg 20 апреля 2023 09:53
не ну это точно топ за свои деньги.
0 Ответить
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры