Samsung Galaxy A24 4G
- Дисплей: 6.5" Super AMOLED - 1080 x 2340
- Чип: MediaTek Helio G99
- Камера: 3 (50 MP + 5 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 195 г.
Обзор
Дисплей
77
Производительность
32
Батарея
80
Камера
59
Коммуникации
77
Итоговая оценка
62
Преимущества и недостатки
- Super AMOLED дисплей имеет частоту обновления 90 Гц и яркость 1000 нит
- Камера может похвастаться оптическим стабилизатором изображения
- 25-ваттный адаптер способен обеспечить приличную скорость зарядки батареи
- 128 ГБ предостаточно для повседневного использования
- Сверхширокоугольная съемка отсутствует
- Размеры рамок дисплея разочаровывают
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy A24 4G
77
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.4%
|Особенности
|- DCI-P3
46
Дизайн и корпус
|Высота
|162.1 мм
|Ширина
|77.6 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.4%
32
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G99
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|~278 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
557
Geekbench 5 (многоядерный)
1941
AnTuTu Benchmark 9
373094
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|Размер системы из коробки
|26.7 ГБ
80
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (32% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:44 ч.
59
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Апертура
|f/2.2
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|UMTS B1(2100), B5(850), B8(900)
|4G сети
|LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
|Поддержка 5G
|Нет
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2023 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.41 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A24 4G могут отличаться в зависимости от региона.