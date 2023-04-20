Samsung Galaxy A24 4G Дисплей: 6.5" Super AMOLED - 1080 x 2340

6.5" Super AMOLED - 1080 x 2340 Чип: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 Камера: 3 (50 MP + 5 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 5 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 195 г.

Обзор Дисплей 77 Производительность 32 Батарея 80 Камера 59 Коммуникации 77 Итоговая оценка 62

Преимущества и недостатки Super AMOLED дисплей имеет частоту обновления 90 Гц и яркость 1000 нит

Super AMOLED дисплей имеет частоту обновления 90 Гц и яркость 1000 нит Камера может похвастаться оптическим стабилизатором изображения

Камера может похвастаться оптическим стабилизатором изображения 25-ваттный адаптер способен обеспечить приличную скорость зарядки батареи

25-ваттный адаптер способен обеспечить приличную скорость зарядки батареи 128 ГБ предостаточно для повседневного использования Сверхширокоугольная съемка отсутствует

Сверхширокоугольная съемка отсутствует Размеры рамок дисплея разочаровывают

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy A24 4G

77 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2340 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 396 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 1000 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 82.4% Особенности - DCI-P3

46 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A24 4G Высота 162.1 мм Ширина 77.6 мм Толщина 8.3 мм Вес 195 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Красный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82.4%

32 Производительность Все характеристики чипа Samsung Galaxy A24 4G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G99 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 1100 МГц FLOPS ~278 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 557 Geekbench 5 (многоядерный) 1941 AnTuTu Benchmark 9 373094 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

67 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI One UI 5.1 Размер системы из коробки 26.7 ГБ

80 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 25 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (32% за 30 минут) Время полной зарядки 1:44 ч.

59 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy A24 4G Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/5"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Апертура f/2.2 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G сети UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) 4G сети LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500) Поддержка 5G Нет

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2023 года Дата начала продаж Апрель 2023 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 0.41 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A24 4G могут отличаться в зависимости от региона.