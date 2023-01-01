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Samsung Galaxy A24 4G против Galaxy A05s

64 из 100
Samsung Galaxy A24 4G
VS
56 из 100
Samsung Galaxy A05s
Samsung Galaxy A24 4G
Samsung Galaxy A05s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 апреля 2023 года Samsung Galaxy A24 4G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A05s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A24 4G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 70% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 706 и 416 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A24 4G
vs
Galaxy A05s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1000 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.4% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A24 4G
1008 нит
Galaxy A05s
н/д

Дизайн и корпус

Высота 162.1 мм 168 мм
Ширина 77.6 мм 77.8 мм
Толщина 8.3 мм 8.8 мм
Вес 195 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Красный Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A24 4G
82.4%
Galaxy A05s +1%
82.9%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A24 4G и Samsung Galaxy A05s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MP2 Adreno 610
GPU-ядер 128 128
Частота GPU 1100 МГц 1110 МГц
FLOPS ~281.6 Гфлопс ~284 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Galaxy A24 4G +70%
706
Galaxy A05s
416
Geekbench 6 (многоядерный)
Galaxy A24 4G +34%
1890
Galaxy A05s
1414
AnTuTu Benchmark 10
Galaxy A24 4G +27%
391948
Galaxy A05s
308329
CPU 138305 108620
GPU 65435 48020
Memory 87685 87982
UX 103063 64200
Total score 391948 308329
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Graphics score 1237 -
PCMark 3.0
Web score 8116 -
Video editing 5534 -
Photo editing 15162 -
Data manipulation 8090 -
Writing score 11962 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 5.1 Core
Размер системы из коробки 26.7 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (46% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:29 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:24 ч. -
Просмотр видео 16:27 ч. -
Игры 06:31 ч. -
Режим ожидания 155 ч. -
Общая автономность
Galaxy A24 4G
42:08 ч.
Galaxy A05s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A24 4G vs Samsung Galaxy A05s
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore 5035 (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 -
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 13
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Апрель 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года Октябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.41 Вт/кг 0.58 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг 1.31 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A24 4G более удачной покупкой.

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