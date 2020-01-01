Samsung Galaxy A42 имеет AMOLED-дисплей, но для диагонали 6.6 дюймов у него маленькое разрешение. 1600 на 720 пикселей обеспечивают плотность пикселей всего 266 точек на дюйм. С другой стороны, изображение у него контрастное и уровень яркости более чем удовлетворительный.