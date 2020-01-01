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Samsung Galaxy A42

Samsung Galaxy A42
Дисплей
65
Производительность
61
Батарея
90
Камера
66
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Купный Super AMOLED-экран
  • 20-мегапиксельная фронтальная камера
  • Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
  • Батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой
  • Маленькое разрешение экрана
  • Основная камера не радует качеством снимков
  • Сканер отпечатков пальцев работает не идеально

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А42 5G
65

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 266 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.3%
Особенности - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.7%
ШИМ (PWM) 242 Гц
Время отклика 9.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
460 нит

Samsung Galaxy A42 имеет AMOLED-дисплей, но для диагонали 6.6 дюймов у него маленькое разрешение. 1600 на 720 пикселей обеспечивают плотность пикселей всего 266 точек на дюйм. С другой стороны, изображение у него контрастное и уровень яркости более чем удовлетворительный.

Источники: NotebookCheck [1]
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A42
Высота 164.4 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 193 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.3%
61

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси А42 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750 5G
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
650
Geekbench 5 (многоядерный)
1863
AnTuTu Benchmark 8
322438

Процессор Snapdragon 750 не расстроит своим быстродействием, в играх он проявляет себя очень хорошо. Объема встроенной памяти 128 ГБ должно хватить практически всем пользователям, но если потребуется больше, можно расширить с помощью карты памяти MicroSD.

59

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI One UI Core
Размер системы из коробки 20 ГБ
90

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч.
66

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A42
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера не является сильной стороной смартфона, но добиться качественной съемки не так и сложно. Без должной стабилизации снимки не редко получаются размытыми, невысокая скорость работы автофокуса тоже негативно влияет на четкость. Фронтальная камера выдает приемлемого качество кадры, однако отсутствие автофокусировки дает о себе знать.

75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети WCDMA B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
4G сети LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700)
Поддержка 5G Да
78

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
82.6 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.15 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A42 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Samsung Galaxy A42

Оценка пользователей

2.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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