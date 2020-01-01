Samsung Galaxy A42
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Купный Super AMOLED-экран
- 20-мегапиксельная фронтальная камера
- Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
- Батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой
- Маленькое разрешение экрана
- Основная камера не радует качеством снимков
- Сканер отпечатков пальцев работает не идеально
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси А42 5G
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|266 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
|Особенности
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|97.7%
|ШИМ (PWM)
|242 Гц
|Время отклика
|9.5 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
Samsung Galaxy A42 имеет AMOLED-дисплей, но для диагонали 6.6 дюймов у него маленькое разрешение. 1600 на 720 пикселей обеспечивают плотность пикселей всего 266 точек на дюйм. С другой стороны, изображение у него контрастное и уровень яркости более чем удовлетворительный.
Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|Ширина
|75.9 мм
|Толщина
|8.6 мм
|Вес
|193 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 750 5G
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|950 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Процессор Snapdragon 750 не расстроит своим быстродействием, в играх он проявляет себя очень хорошо. Объема встроенной памяти 128 ГБ должно хватить практически всем пользователям, но если потребуется больше, можно расширить с помощью карты памяти MicroSD.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI Core
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера не является сильной стороной смартфона, но добиться качественной съемки не так и сложно. Без должной стабилизации снимки не редко получаются размытыми, невысокая скорость работы автофокуса тоже негативно влияет на четкость. Фронтальная камера выдает приемлемого качество кадры, однако отсутствие автофокусировки дает о себе знать.
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|12
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|WCDMA B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
|4G сети
|LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700)
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.15 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.33 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM