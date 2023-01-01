Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 сентября 2020 года Samsung Galaxy A42 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 750 5G, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A14 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.