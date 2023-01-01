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Samsung Galaxy A42 против A14 5G

56 из 100
Samsung Galaxy A42
VS
59 из 100
Samsung Galaxy A14 5G
Samsung Galaxy A42
Samsung Galaxy A14 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 сентября 2020 года Samsung Galaxy A42 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 750 5G, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A14 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A42
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (566 против 515 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 638 и 527 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A14 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 50% выше плотность пикселей (399 vs 266 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A42
vs
Galaxy A14 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.6 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 80.4%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.7% -
ШИМ (PWM) 242 Гц -
Время отклика 9.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A42 +10%
566 нит
Galaxy A14 5G
515 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 167.7 мм
Ширина 75.9 мм 78 мм
Толщина 8.6 мм 9.1 мм
Вес 193 грамма 204 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Серий Черный, Серебристый, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A42 +5%
84.3%
Galaxy A14 5G
80.4%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A42 и Samsung Galaxy A14 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750 5G MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 3 МБ 2 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G57 MC2
Частота GPU 825 МГц 950 МГц
FLOPS ~422 Гфлопс ~420 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A42 +21%
638
Galaxy A14 5G
527
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A42 +11%
1910
Galaxy A14 5G
1718
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A42 +10%
379158
Galaxy A14 5G
346231
CPU 120293 99293
GPU 86738 82933
Memory 74375 77937
UX 98730 88634
Total score 379158 346231
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 45.4 °C 37.5 °C
Stability - 99%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1195
PCMark 3.0
Web score - 6234
Video editing - 5425
Photo editing - 13488
Data manipulation - 7097
Writing score - 8913
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 3.1 One UI Core 5.0
Размер системы из коробки 20 ГБ 18.8 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (27% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:01 ч. 2:22 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:46 ч. 14:26 ч.
Просмотр видео 18:16 ч. 13:58 ч.
Игры 06:19 ч. 06:53 ч.
Режим ожидания 123 ч. 122 ч.
Общая автономность
Galaxy A42 +5%
39:16 ч.
Galaxy A14 5G
37:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A42 vs Samsung Galaxy A14 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8160 x 6120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 4128 x 3096
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A42
82.9 дБ
Galaxy A14 5G +9%
90.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2020 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.15 Вт/кг 0.56 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг 1.28 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A14 5G, а если камера, производительность и игры – то Samsung Galaxy A42.

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