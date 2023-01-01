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Tecno Pova 5 Pro

Tecno Pova 5 Pro
  • Дисплей: 6.78" IPS LCD - 1080 x 2460
  • Чип: MediaTek Dimensity 6080
  • Камера: 2 (50 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 220 г.

Обзор

Дисплей
78
Камера
58
Производительность
45
Игры
62*
Батарея
88*
Коммуникации
72
Итоговая оценка
65*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Плавный в работе дисплей большой диагонали
  • Емкий аккумулятор отлично держит заряд и быстро заряжается
  • Есть проводная реверсивная зарядка
  • Неплохой процессор с достойной энергоэффективностью
  • Есть фирменная LED-подсветка на задней крышке
  • Простая по функционалу камеру без сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Tecno Pova 5 Pro

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 580 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7%
Особенности - DCI-P3

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Pova 5 Pro
Высота 168.5 мм
Ширина 76.5 мм
Толщина 9 мм
Вес 220 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.7%

Производительность

Все характеристики чипа Tecno Pova 5 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 6080
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
597
Geekbench 5 (многоядерный)
1971
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI HIOS 13

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 21 минут)
Время полной зарядки 0:46 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pova 5 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8190 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pova 5 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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