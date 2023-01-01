Tecno Pova 5 Pro
- Дисплей: 6.78" IPS LCD - 1080 x 2460
- Чип: MediaTek Dimensity 6080
- Камера: 2 (50 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 220 г.
Обзор
Дисплей
78
Камера
58
Производительность
45
Игры
62*
Батарея
88*
Коммуникации
72
Итоговая оценка
65*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Плавный в работе дисплей большой диагонали
- Емкий аккумулятор отлично держит заряд и быстро заряжается
- Есть проводная реверсивная зарядка
- Неплохой процессор с достойной энергоэффективностью
- Есть фирменная LED-подсветка на задней крышке
- Простая по функционалу камеру без сверхширокоугольной съемки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Tecno Pova 5 Pro
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|580 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
|Особенности
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|168.5 мм
|Ширина
|76.5 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|220 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 6080
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|2 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
597
Geekbench 5 (многоядерный)
1971
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|HIOS 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|68 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 21 минут)
|Время полной зарядки
|0:46 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8190 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (50 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2023 года
|Дата начала продаж
|Август 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pova 5 Pro могут отличаться в зависимости от региона.