Tecno Pova 5 Pro против Pova 5
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2023 года Tecno Pova 5 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 6080, против 6.78-дюймового Tecno Pova 5, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Tecno Pova 5 Pro
- Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 45W)
- На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 597 и 549 баллов
Причины выбрать Tecno Pova 5
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
78
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
58
60
Производительность
Быстродействие приложений и системы
45
43
Игры
Возможности в 3D-гейминге
62*
57*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
88*
94*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
72
74
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.78 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|21:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|580 нит
|580 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
|84.5%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|168.5 мм
|168.61 мм
|Ширина
|76.5 мм
|76.61 мм
|Толщина
|9 мм
|9 мм
|Вес
|220 граммов
|219.4 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Черный, Золотистый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 6080
|MediaTek Helio G99
|Макс. частота
|2400 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|~278 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Pova 5 Pro +9%
597
549
Geekbench 5 (многоядерный)
Pova 5 Pro +9%
1971
1815
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
|До 2048 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|HIOS 13
|HIOS 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|6000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|68 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|-
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 21 минут)
|Да (50% за 21 минут)
|Время полной зарядки
|0:46 ч.
|0:57 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8190 x 6144
|8190 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (50 МП)
|2 (50 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|3264 x 2448
|Апертура
|-
|f/2.0
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2023 года
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Август 2023 года
|Июль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 68 Вт
|Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и корпус - выбирайте Tecno Pova 5, а если игры – то Tecno Pova 5 Pro.
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