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Tecno Spark 10 Pro

Tecno Spark 10 Pro
  • Дисплей: 6.8" IPS LCD - 1080 x 2460
  • Чип: MediaTek Helio G88
  • Камера: 2 (50 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 168.4 г.

Обзор

Дисплей
76
Производительность
29
Батарея
75
Камера
60
Коммуникации
74
Итоговая оценка
61

Преимущества и недостатки

  • IPS-дисплей, который характеризуется частотой обновления 90 Гц
  • Удобный сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания
  • Двойная камера умеет снимать портретные фото неплохого качества
  • Емкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки
  • В комплекте есть зарядное устройство, гарнитура и чехол
  • Основан на старом 12-нанометровом процессоре с невысокой производительностью

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Спарк 10 Про
76

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 580 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.6%
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Spark 10 Pro
Высота 168.4 мм
Ширина 76.2 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 168.4 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.6%
29

Производительность

Все характеристики чипа Текно Спарк 10 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
424
Geekbench 5 (многоядерный)
1297
AnTuTu Benchmark 9
259921
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
60

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI HIOS 12.6
75

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч.
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Spark 10 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8190 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
74

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Spark 10 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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