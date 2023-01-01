Tecno Spark 10 Pro Дисплей: 6.8" IPS LCD - 1080 x 2460

6.8" IPS LCD - 1080 x 2460 Чип: MediaTek Helio G88

MediaTek Helio G88 Камера: 2 (50 MP)

2 (50 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 168.4 г.

Обзор Дисплей 76 Производительность 29 Батарея 75 Камера 60 Коммуникации 74 Итоговая оценка 61

Преимущества и недостатки IPS-дисплей, который характеризуется частотой обновления 90 Гц

IPS-дисплей, который характеризуется частотой обновления 90 Гц Удобный сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания

Удобный сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания Двойная камера умеет снимать портретные фото неплохого качества

Двойная камера умеет снимать портретные фото неплохого качества Емкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки

Емкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки В комплекте есть зарядное устройство, гарнитура и чехол Основан на старом 12-нанометровом процессоре с невысокой производительностью

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Спарк 10 Про

76 Экран Тип IPS LCD Размер 6.8 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Соотношение сторон 20.5:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 580 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.6%

61 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Tecno Spark 10 Pro Высота 168.4 мм Ширина 76.2 мм Толщина 8.4 мм Вес 168.4 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.6%

29 Производительность Все характеристики чипа Текно Спарк 10 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G88 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MC2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~62 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 424 Geekbench 5 (многоядерный) 1297 AnTuTu Benchmark 9 259921 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

60 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI HIOS 12.6

75 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (60% за 60 минут) Время полной зарядки 2:10 ч.

60 Камеры Спецификации и тестирование камер Spark 10 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8190 x 6144 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.6

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив Да Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6464 x 4864 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

74 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

53 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

- Гарнитура

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Spark 10 Pro могут отличаться в зависимости от региона.