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Tecno Spark 10 Pro против Pova 5

56 из 100
Tecno Spark 10 Pro
VS
67 из 100
Tecno Pova 5
Tecno Spark 10 Pro
Tecno Pova 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2023 года Tecno Spark 10 Pro с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.78-дюймового Tecno Pova 5, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Pova 5
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 18W)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 557 и 362 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Spark 10 Pro
vs
Pova 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.8 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 21:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 580 нит 580 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.6% 84.5%
Особенности - - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
Spark 10 Pro
524 нит
Pova 5
н/д

Дизайн и корпус

Высота 168.4 мм 168.61 мм
Ширина 76.2 мм 76.61 мм
Толщина 8.4 мм 9 мм
Вес 208 граммов 219.4 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный Черный, Золотистый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Spark 10 Pro +1%
85.6%
Pova 5
84.5%

Производительность

Тестируем Tecno Spark 10 Pro и Tecno Pova 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 1000 МГц 1100 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс ~278 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Spark 10 Pro
362
Pova 5 +54%
557
Geekbench 5 (многоядерный)
Spark 10 Pro
1359
Pova 5 +34%
1824
AnTuTu Benchmark 9
Spark 10 Pro
255268
Pova 5
н/д
CPU 67348 -
GPU 58376 -
Memory 49399 -
UX 79642 -
Total score 255268 -
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI HIOS 12.6 HIOS 13

Батарея

Объем 5000 мАч 6000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет -
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да (50% за 21 минут)
Время полной зарядки 1:48 ч. 0:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:12 ч. -
Просмотр видео 12:32 ч. -
Игры 06:16 ч. -
Режим ожидания 117 ч. -
Общая автономность
Spark 10 Pro
33:40 ч.
Pova 5
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Spark 10 Pro vs Tecno Pova 5
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8190 x 6144 8190 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП) 2 (50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.55", SK Hynix Hi5021Q (CMOS)
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 3264 x 2448
Апертура f/2.45 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Июль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Pova 5 более удачной покупкой.

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