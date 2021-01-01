Xiaomi 11 Lite 5G NE
Дисплей
85
Производительность
68
Батарея
82
Камера
60
Итоговая оценка
75
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Впечатляющий AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10+
- Хорошо снимает как днем, так и вечером – есть ночной режим
- Достойная производительность и многозадачность
- Обладает отличной автономностью
- Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания в комплекте
- Хуже быстродействием, чем у конкурентов
- Имеет гибридный лоток для SIM-карт
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G NE
85
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
798 нит
77
Дизайн и корпус
|Высота
|160.5 мм
|Ширина
|75.7 мм
|Толщина
|6.8 мм
|Вес
|158 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Розовый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.3%
68
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Частота GPU
|490 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
787
Geekbench 5 (многоядерный)
2792
AnTuTu Benchmark 9
492833
Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark 9 - 144 место
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12.5
82
Батарея
|Объем
|4250 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:04 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:50 ч.
Время просмотра видео
18:05 ч.
Время разговора (3G)
29:55 ч.
60
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3888
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
87
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM 2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/38/40/41/42
|Поддержка 5G
|Да
69
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 33 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 11 Lite 5G NE могут отличаться в зависимости от региона.