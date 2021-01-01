Xiaomi 11 Lite 5G NE Дисплей 85 Производительность 68 Батарея 82 Камера 60 Итоговая оценка 75 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Впечатляющий AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10+

Хорошо снимает как днем, так и вечером – есть ночной режим

Достойная производительность и многозадачность

Обладает отличной автономностью

Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания в комплекте Хуже быстродействием, чем у конкурентов

Имеет гибридный лоток для SIM-карт

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G NE

85 Экран Тип AMOLED Размер 6.55 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 85.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 798 нит

77 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 11 Lite 5G NE Высота 160.5 мм Ширина 75.7 мм Толщина 6.8 мм Вес 158 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Розовый, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.3%

68 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G NE и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Частота GPU 490 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 787 Geekbench 5 (многоядерный) 2792 AnTuTu Benchmark 9 492833 Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark 9 - 144 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12.5

82 Батарея Характеристики Объем 4250 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Время полной зарядки 1:04 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 13:50 ч. Время просмотра видео 18:05 ч. Время разговора (3G) 29:55 ч. Рейтинг смартфонов по времени автономной работы - 94 место

60 Камеры Спецификации и тестирование камер 11 Lite 5G NE Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4" (CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Разрешение фото 5184 x 3888 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 27 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 20 2G сети GSM 2/3/5/8 3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/38/40/41/42 Поддержка 5G Да

69 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство на 33 Вт

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Переходник с Type-C на 3.5 мм

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 11 Lite 5G NE могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi 11 Lite 5G NE