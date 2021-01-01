Xiaomi 11T Дисплей 89 Производительность 84 Батарея 85 Камера 65 Итоговая оценка 79 Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Яркий и контрастный дисплей с адаптивной частотой обновления 120 Гц

Флагманская производительность и многозадачность

Камера снимает качественные видеозаписи

67-ваттное зарядное устройство идет в комплекте

Внутренности защищены от попадания влаги

Сбалансированный стереозвук Камера лишена оптического зума и оптического стабилизатора изображения

Дневная фотосъемка требует доработки

Автономность хуже, чем хотелось бы получить от батареи на 5000 мАч

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 11T

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 85.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 815 нит

75 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 11T Высота 164.1 мм Ширина 76.9 мм Толщина 8.8 мм Вес 203 грамма Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Белый, Серый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.1%

84 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 11T и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1200 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G77 MC9 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 883 Geekbench 5 (многоядерный) 2786 AnTuTu Benchmark 9 610413 Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark 9 - 88 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12.5

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Время полной зарядки 0:37 ч.

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Xiaomi 11T Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9204 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1 микрон Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850 900 1800 1900 MHz 3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/B38/40/41/42/66 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство на 67 Вт

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xiaomi 11T могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi 11T