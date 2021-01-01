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Xiaomi 11T

Xiaomi 11T
Дисплей
89
Производительность
84
Батарея
85
Камера
65
Итоговая оценка
79
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий и контрастный дисплей с адаптивной частотой обновления 120 Гц
  • Флагманская производительность и многозадачность
  • Камера снимает качественные видеозаписи
  • 67-ваттное зарядное устройство идет в комплекте
  • Внутренности защищены от попадания влаги
  • Сбалансированный стереозвук
  • Камера лишена оптического зума и оптического стабилизатора изображения
  • Дневная фотосъемка требует доработки
  • Автономность хуже, чем хотелось бы получить от батареи на 5000 мАч

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 11T
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
815 нит
75

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 11T
Высота 164.1 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 203 грамма
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
84

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 11T и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
883
Geekbench 5 (многоядерный)
2786
AnTuTu Benchmark 9
610413
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xiaomi 11T
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850 900 1800 1900 MHz
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/B38/40/41/42/66
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 67 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xiaomi 11T могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi 11T

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

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