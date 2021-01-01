Xiaomi 11T
Дисплей
89
Производительность
84
Батарея
85
Камера
65
Итоговая оценка
79
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Яркий и контрастный дисплей с адаптивной частотой обновления 120 Гц
- Флагманская производительность и многозадачность
- Камера снимает качественные видеозаписи
- 67-ваттное зарядное устройство идет в комплекте
- Внутренности защищены от попадания влаги
- Сбалансированный стереозвук
- Камера лишена оптического зума и оптического стабилизатора изображения
- Дневная фотосъемка требует доработки
- Автономность хуже, чем хотелось бы получить от батареи на 5000 мАч
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 11T
89
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
815 нит
75
Дизайн и корпус
|Высота
|164.1 мм
|Ширина
|76.9 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|203 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Серый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
84
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1200
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
883
Geekbench 5 (многоядерный)
2786
AnTuTu Benchmark 9
610413
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12.5
85
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
65
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
87
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM 850 900 1800 1900 MHz
|3G сети
|WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/B38/40/41/42/66
|Поддержка 5G
|Да
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 67 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xiaomi 11T могут отличаться в зависимости от региона.