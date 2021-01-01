Xiaomi 12 Pro Дисплей 99 Производительность 98 Батарея 89 Камера 76 Итоговая оценка 87 Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Превосходный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц

Камера оснащена 2-кратным оптическим зумом и отличной стабилизацией

Комплектуется очень мощным адаптером питания на 120 Вт

Батарея заряжается менее чем за 20 минут

Поддерживается беспроводная зарядка Емкость батареи не соответствует большому экрану устройства

Нет места для карты памяти и 3.5 мм аудиоразъема для наушников

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12 Pro

99 Экран Тип AMOLED Размер 6.73 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 521 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 89.6% Максимальная яркость 1497 нит

80 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 12 Pro Высота 163.6 мм Ширина 74.6 мм Толщина 8.2 мм Вес 204 грамма Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.6%

98 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми 12 Pro и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1234 Geekbench 5 (многоядерный) 3875 AnTuTu Benchmark 9 1003516 Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark - 1 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

89 Батарея Характеристики Объем 4600 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Время полной зарядки 0:19 ч.

76 Камеры Спецификации и тестирование камер 12 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Оптический, 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 115° Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 48 мм

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.7 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

91 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 12 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi 12 Pro