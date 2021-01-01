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Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro
Дисплей
99
Производительность
98
Батарея
89
Камера
76
Итоговая оценка
87
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Превосходный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Камера оснащена 2-кратным оптическим зумом и отличной стабилизацией
  • Комплектуется очень мощным адаптером питания на 120 Вт
  • Батарея заряжается менее чем за 20 минут
  • Поддерживается беспроводная зарядка
  • Емкость батареи не соответствует большому экрану устройства
  • Нет места для карты памяти и 3.5 мм аудиоразъема для наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12 Pro
99

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.73 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.6%
Максимальная яркость
1497 нит
80

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 12 Pro
Высота 163.6 мм
Ширина 74.6 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 204 грамма
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
98

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми 12 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1234
Geekbench 5 (многоядерный)
3875
AnTuTu Benchmark 9
1003516
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
89

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч.
76

Камеры

Спецификации и тестирование камер 12 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
91

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 12 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi 12 Pro

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi 12 Pro или Mi 11 Ultra
2. Xiaomi 12 Pro или Mi 11 Pro
3. Xiaomi 12 Pro или Apple iPhone 13 Pro Max
4. Xiaomi 12 Pro или Xiaomi 12

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