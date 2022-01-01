Xiaomi 12S Дисплей 91 Производительность 98 Батарея 89 Камера 73 Итоговая оценка 85 Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Достаточно компактный смартфон с тонкими рамками

Обладает высокой пиковой яркостью

Хорошая сверхширокоугольная съемка

Быстро заряжается как проводным, так и беспроводным путем

Камера оснащена оптическим стабилизатором изображения Лишен поддержка карт памяти

Отсутствует традиционный вход для наушников 3.5 мм

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12S

91 Экран Тип AMOLED Размер 6.28 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 419 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 89.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1106 нит

81 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 12S Высота 152.7 мм Ширина 69.9 мм Толщина 8.2 мм Вес 182 грамма Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Белый, Зеленый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.2%

98 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми 12S и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1343 Geekbench 5 (многоядерный) 4205 AnTuTu Benchmark 9 1075683 CPU 233457 GPU 471686 Memory 191611 UX 174562 Total score 1075683 Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark 9 - 4 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

89 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут) Время полной зарядки 0:43 ч.

73 Камеры Спецификации и тестирование камер Xiaomi 12S Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 15 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.7 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

84 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xiaomi 12S могут отличаться в зависимости от региона.