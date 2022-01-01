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Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Ultra
Дисплей
99
Производительность
98
Батарея
92
Камера
85
Итоговая оценка
89
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Используется большой 50.3-дюймовый сенсор основной камеры
  • Есть лазерный автофокус и оптический стабилизатор изображения
  • Получил топовый дисплей с огромной яркостью
  • Оснащен беспроводной зарядкой с поддержкой до 50 Вт
  • Защищен от влаги по стандарту IP68
  • Имеет большой вес, а значит неудобно пользоваться одной рукой
  • Нет места для карты памяти и 3.5 мм аудиовхода

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12S Ультра
99

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.73 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1514 нит
83

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 12S Ultra
Высота 163.17 мм
Ширина 74.92 мм
Толщина 9.06 мм
Вес 225 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.3%
98

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми 12S Ультра и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
4284
AnTuTu Benchmark 9
1115691
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
92

Батарея

Характеристики
Объем 4860 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут)
Время полной зарядки 0:41 ч.
85

Камеры

Спецификации и тестирование камер 12S Ultra
Основная камера
Матрица 50.3 мегапикселей
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p)
Количество объективов 4 (50.3 МП + 48 МП + 48 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
84

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 12S Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.1 из 5 баллов (28 голосов)

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