Xiaomi 12S Ultra Дисплей 99 Производительность 98 Батарея 92 Камера 85 Итоговая оценка 89 Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Используется большой 50.3-дюймовый сенсор основной камеры

Есть лазерный автофокус и оптический стабилизатор изображения

Получил топовый дисплей с огромной яркостью

Оснащен беспроводной зарядкой с поддержкой до 50 Вт

Защищен от влаги по стандарту IP68 Имеет большой вес, а значит неудобно пользоваться одной рукой

Нет места для карты памяти и 3.5 мм аудиовхода

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12S Ультра

99 Экран Тип AMOLED Размер 6.73 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 521 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 89.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1514 нит

83 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 12S Ultra Высота 163.17 мм Ширина 74.92 мм Толщина 9.06 мм Вес 225 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.3%

98 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми 12S Ультра и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1341 Geekbench 5 (многоядерный) 4284 AnTuTu Benchmark 9 1115691 Рейтинг смартфонов в AnTuTu Benchmark - 1 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

92 Батарея Характеристики Объем 4860 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут) Время полной зарядки 0:41 ч.

85 Камеры Спецификации и тестирование камер 12S Ultra Основная камера Матрица 50.3 мегапикселей Зум Оптический, 5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) Количество объективов 4 (50.3 МП + 48 МП + 48 МП + 0 МП) Основной объектив - 50.3 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1.2 микрон

- Сенсор: 1/1", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 48 МП

- Апертура: f/4.1

- Фокусное расстояние: 120 мм

- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 48 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Времяпролетный объектив Да Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Тип сенсора CMOS

84 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 12S Ultra могут отличаться в зависимости от региона.