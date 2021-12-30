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Xiaomi 12X

Xiaomi 12X
Дисплей
91
Производительность
80
Батарея
88
Камера
66
Итоговая оценка
80
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый передает плавную четкую картинку
  • Есть оптический стабилизатор изображения
  • Заряжается буквально за 40 минут
  • Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев работает без нареканий
  • Нет беспроводной зарядки
  • Отсутствуют 3.5 мм аудиоразъем слот для карты памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12X
91

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.28 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 419 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
1099 нит
90

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 12X
Высота 152.7 мм
Ширина 69.9 мм
Толщина 8.16 мм
Вес 176 граммов
Доступные цвета Черный, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.2%
80

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми 12X и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 675 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
991
Geekbench 5 (многоядерный)
3349
AnTuTu Benchmark 9
663103
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
88

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч.
66

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xiaomi 12X
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
91

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
78

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xiaomi 12X могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi 12X

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (8 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi 11 или Xiaomi 12X
2. Xiaomi 12 или Xiaomi 12X
3. Xiaomi 12 Pro или Xiaomi 12X

Отзывы (2)

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Даниил 30 декабря 2021 06:36
Толщина смартфона 8.1 мм
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Сергей 30 декабря 2021 12:27
Если быть более точным, то толщина 8.16 мм.
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Даниил 30 декабря 2021 06:36
AMOLED дисплей, а не OLED.
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Сергей 30 декабря 2021 12:28
Благодарим за информацию, обновили.
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