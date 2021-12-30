Xiaomi 12X Дисплей 91 Производительность 80 Батарея 88 Камера 66 Итоговая оценка 80 Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 120-герцовый передает плавную четкую картинку

Есть оптический стабилизатор изображения

Заряжается буквально за 40 минут

Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев работает без нареканий Нет беспроводной зарядки

Отсутствуют 3.5 мм аудиоразъем слот для карты памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12X

91 Экран Тип AMOLED Размер 6.28 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 419 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 89.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 1099 нит

90 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 12X Высота 152.7 мм Ширина 69.9 мм Толщина 8.16 мм Вес 176 граммов Доступные цвета Черный, Синий, Розовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.2%

80 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми 12X и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 675 МГц FLOPS ~1372 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 991 Geekbench 5 (многоядерный) 3349 AnTuTu Benchmark 9 663103 Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 76 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

88 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут) Время полной зарядки 0:40 ч.

66 Камеры Спецификации и тестирование камер Xiaomi 12X Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/1.56"

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 5 МП

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.7 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

91 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

78 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xiaomi 12X могут отличаться в зависимости от региона.

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