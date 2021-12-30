Xiaomi 12X
Дисплей
91
Производительность
80
Батарея
88
Камера
66
Итоговая оценка
80
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 120-герцовый передает плавную четкую картинку
- Есть оптический стабилизатор изображения
- Заряжается буквально за 40 минут
- Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев работает без нареканий
- Нет беспроводной зарядки
- Отсутствуют 3.5 мм аудиоразъем слот для карты памяти MicroSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12X
91
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.28 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|419 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|89.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
1099 нит
90
Дизайн и корпус
|Высота
|152.7 мм
|Ширина
|69.9 мм
|Толщина
|8.16 мм
|Вес
|176 граммов
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.2%
80
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 870
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|675 МГц
|FLOPS
|~1372 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
991
Geekbench 5 (многоядерный)
3349
AnTuTu Benchmark 9
663103
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
88
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 17 минут)
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
66
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
91
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
78
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xiaomi 12X могут отличаться в зависимости от региона.