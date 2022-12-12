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Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro
Дисплей
98
Производительность
97
Батарея
91
Камера
82
Итоговая оценка
88
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • LTPO-дисплей с высокой частотой обновления, которая адаптирует под контент
  • Отличная тройная камера с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией изображения
  • Оснащен телеобъективом с 3.2-кратным зумом без потери качества
  • Батарея быстро заряжается за счет мощного адаптера питания
  • Защищен от влаги по стандарту IP68
  • Поддерживает беспроводную и реверсивную зарядку
  • Учитывая габариты корпуса, размер батареи небольшой
  • Нельзя установить карту памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 13 Pro
98

Экран

Тип OLED
Размер 6.73 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1900 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
84

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 13 Pro
Высота 162.9 мм
Ширина 74.6 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 229 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Белый, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
97

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми 13 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 4 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1490
Geekbench 5 (многоядерный)
5304
AnTuTu Benchmark 9
1216523
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14
91

Батарея

Характеристики
Объем 4820 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 9 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч.
82

Камеры

Спецификации и тестирование камер 13 Pro
Основная камера
Матрица 50.3 мегапикселей
Зум Оптический, 3.2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115°
Количество объективов 3 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм
Размер пикселя 0.7 микрон
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 13 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (81 голосов)

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Отзывы (3)

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Юрий 14 декабря 2022 08:01
Ну так а цена то где?
+21 Ответить
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Тимур 13 декабря 2022 04:53
Заряжается за 19 минут, и по беспроводной за 36 минут.
0 Ответить
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Сергей 13 декабря 2022 09:34
Обычно заводские цифры не соответствуют действительно, но Вы правы – смартфон точно заряжается быстрее, чем за полчаса.
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Лихти 12 декабря 2022 18:20
В размере основного модуля ошибка, не 1/0", 1/1".
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Сергей 12 декабря 2022 21:16
Обновили данные, благодарим за комментарий.
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