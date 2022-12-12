Xiaomi 13 Pro Дисплей 98 Производительность 97 Батарея 91 Камера 82 Итоговая оценка 88 Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки LTPO-дисплей с высокой частотой обновления, которая адаптирует под контент

Отличная тройная камера с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией изображения

Оснащен телеобъективом с 3.2-кратным зумом без потери качества

Батарея быстро заряжается за счет мощного адаптера питания

Защищен от влаги по стандарту IP68

Поддерживает беспроводную и реверсивную зарядку Учитывая габариты корпуса, размер батареи небольшой

Нельзя установить карту памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 13 Pro

98 Экран Тип OLED Размер 6.73 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 522 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1900 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 89.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

84 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 13 Pro Высота 162.9 мм Ширина 74.6 мм Толщина 8.4 мм Вес 229 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Синий, Белый, Мятный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.6%

97 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми 13 Pro и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 4 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1490 Geekbench 5 (многоядерный) 5304 AnTuTu Benchmark 9 1216523 Список смартфонов в AnTuTu Benchmark - 5 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI MIUI 14

91 Батарея Характеристики Объем 4820 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 9 минут) Время полной зарядки 0:21 ч.

82 Камеры Спецификации и тестирование камер 13 Pro Основная камера Матрица 50.3 мегапикселей Зум Оптический, 3.2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 115° Количество объективов 3 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП) Основной объектив - 50.3 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1.6 микрон

- Сенсор: 1/1", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 75 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 14 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 22 мм Размер пикселя 0.7 микрон Размер сенсора 1/3.2" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 13 Pro могут отличаться в зависимости от региона.