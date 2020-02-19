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Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10
Дисплей
83
Производительность
90
Батарея
92
Камера
84
Итоговая оценка
84
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • Тонкие рамки и отличное соотношение экрана к корпусу
  • 108-мегапиксельная основная камера
  • Высокая производительность – Mi 10 показывает рекордные результаты в бенчмарках
  • Встроенный в дисплей сканер отпечатков
  • Относительно слабая основная камера
  • Нет места для карты памяти
  • Смартфон лишен 3.5 мм аудиоразъема

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 10
83

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
843 нит
66

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 10
Инфо
Высота 162.6 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 9 мм
Вес 208 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Зеленый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
89.8%

Xiaomi Mi 10 выглядит как настоящий флагман благодаря использованию премиальных материалов. Спереди и сзади у него прочное стекло Gorilla Glass 5, которое отлично справляется со своей задачей. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев, и в его работе не наблюдается никаких проблем.

90

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
881
Geekbench 5 (многоядерный)
3190
AnTuTu Benchmark 8
560111

Производительность смартфона обеспечена на достойном уровне благодаря сочетанию процессора Snapdragon 865, памяти LPDDR5 и UFS 3.0. Все эти компоненты образуют одну из самых мощных мобильных платформ. В бенчмарках Mi 10 показывает рекордные цифры.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 19 ГБ
92

Батарея

Характеристики
Объем 4780 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:24 ч.
Время просмотра видео
21:29 ч.
Время разговора (3G)
26:53 ч.
84

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 10
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (108 МП + 13 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

108-мегапиксельный объектив является главной фишкой камеры смартфона. Она позволяет делать фотографии неплохого качества даже в условиях плохого освещения. Сверхширокоугольный объектив на 13 МП уступает в плане детализации, но кроме него также есть макро и портретный.

84

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 22
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
69

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 10

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (126 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (9)

парам пам пам 23 сентября 2020 14:44
в нем 1 сим карта. есть face id?
0 Ответить
Alex 02 октября 2020 12:37
Вообще-то две сим-карты.
0 Ответить
Ernis 24 июня 2020 09:00
Ну и кто же получил Ми 10?
0 Ответить
Ernis 12 марта 2020 04:41
НУ КОГДААААА?!!! МИ 10!!!
+4 Ответить
Маша 10 марта 2020 19:15
Да очень классный телефон но вот есть вопросик а если в воду упадёт или вода попадёт как быть естли защита Водонепроницаемость?
+29 Ответить
Enjoy stream 16 августа 2020 00:31
На данный момент нет :(
0 Ответить
Василий 02 марта 2020 06:43
На али есть версия про за 89000
0 Ответить
Ernis 27 февраля 2020 05:23
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ СТАТЬ ПЕРВЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ МИ 10 В СТРАНЕ!!!!
+4 Ответить
Ernis 27 февраля 2020 05:21
По поводу данного обзора. Как всегда качественно, детально и интересно! Так захотелось получить данный аппарат, что даже забыл написать Коментарии о данном видео в первом сообщении))!
+4 Ответить
Ernis 27 февраля 2020 05:15
Почему то разные цены у обзоров МИ 10 от 37000 до 70000 рублей. У кого точнее инфа? Надеюсь Вы как всегда правы!!!
+15 Ответить
Ernis 19 февраля 2020 04:49
БЛИННННН ХОЧУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ МИ10!!!!! Классный обзор ! Классной машины!
+9 Ответить
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