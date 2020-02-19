Xiaomi Mi 10 выглядит как настоящий флагман благодаря использованию премиальных материалов. Спереди и сзади у него прочное стекло Gorilla Glass 5, которое отлично справляется со своей задачей. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев, и в его работе не наблюдается никаких проблем.