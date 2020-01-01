Xiaomi Mi 10 Lite
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- AMOLED-дисплей с приятным изображением и высокой яркостью
- Быстрый процессор от Qualcomm и много памяти
- 48-мегапиксельная камера с флагманскими функциями
- Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев
- 20-ваттный адаптер питания в комплекте
- Слабая стабилизация камеры
- Не поддерживает беспроводной зарядки
- Фронтальная камера не умеет записывать 4K-видео
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Xiaomi Mi 10 Lite выглядит оригинально за счет нового дизайна основной камеры. Смартфон оформлен в привлекательных оттенках зеленого, белого и синего цветов. Спереди у него имеется стандартный вырез для фронтальной камеры, который имеет U-образную форму. Приятно то, что оптический сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем, он быстро реагирует на нажатия пальца.
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Серый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Своим дизайном телефон напоминает флагманскую модель – объективы камеры размещены аккуратно, а расцветка благородная. Крышка аккумулятор напоминает стекло, но это все же пластик, хоть и весьма качественный. Толщина корпуса радует, ибо она составляет всего 7.9 мм, но рамки все же великоваты, особенно по сравнению со старшими собратьями.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Внутри находится процессор Snapdragon 765G, так что Xiaomi Mi 10 Lite можно назвать одним из самых быстрых смартфонов в своем ценовом диапазоне. У него есть 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, чего более чем достаточно даже продвинутому пользователи.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
Программное обеспечение практически не отличается функционалом от других смартфонов бренда этого ценового диапазона. Быстродействие отличное, но вот стабильность иногда подводит, поскольку предустановленные приложения могут вылетать хотя и редко.
Батарея
|Объем
|4160 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Для таких габаритов батарея емкостью 4167 мАч считается небольшой, поскольку другие модели с такой диагональю имеют по 5000 мач или даже больше. Наполовину она заряжается за 25 минут, что мы считаем хорошим показателем.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Задняя камера имеет 4 объектива, один из которых получил 48-мегапиксельный сенсор. Со своей задачей он справляется хорошо, но все-таки на качестве фотографий и видео сказывается отсутствие хорошего стабилизатора. Неплохая фронталка на 16 МП тоже делает достойные кадры.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Звук нельзя назвать плохим – он громкий и четкий, хотя динамик только один. Приятно то, что производитель не избавился от привычного аудиоразъема.
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.793 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.18 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Цены на Xiaomi Mi 10 Lite
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