Главная > Смартфоны Xiaomi > Xiaomi Mi 10 Lite: цена, технические характеристики и отзывы

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite
Дисплей
75
Производительность
60
Батарея
82
Камера
74
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-дисплей с приятным изображением и высокой яркостью
  • Быстрый процессор от Qualcomm и много памяти
  • 48-мегапиксельная камера с флагманскими функциями
  • Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев
  • 20-ваттный адаптер питания в комплекте
  • Слабая стабилизация камеры
  • Не поддерживает беспроводной зарядки
  • Фронтальная камера не умеет записывать 4K-видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 10 Лайт
75

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
610 нит

Xiaomi Mi 10 Lite выглядит оригинально за счет нового дизайна основной камеры. Смартфон оформлен в привлекательных оттенках зеленого, белого и синего цветов. Спереди у него имеется стандартный вырез для фронтальной камеры, который имеет U-образную форму. Приятно то, что оптический сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем, он быстро реагирует на нажатия пальца.

54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 10 Lite
Инфо
Высота 163.7 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Серый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.1%

Своим дизайном телефон напоминает флагманскую модель – объективы камеры размещены аккуратно, а расцветка благородная. Крышка аккумулятор напоминает стекло, но это все же пластик, хоть и весьма качественный. Толщина корпуса радует, ибо она составляет всего 7.9 мм, но рамки все же великоваты, особенно по сравнению со старшими собратьями.

60

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 10 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475)
CPU ядер 8
Частота 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 620
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2670
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6119
Geekbench 5 (одноядерный)
615
Geekbench 5 (многоядерный)
1947
AnTuTu Benchmark 8
318664

Внутри находится процессор Snapdragon 765G, так что Xiaomi Mi 10 Lite можно назвать одним из самых быстрых смартфонов в своем ценовом диапазоне. У него есть 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, чего более чем достаточно даже продвинутому пользователи.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 21 ГБ

Программное обеспечение практически не отличается функционалом от других смартфонов бренда этого ценового диапазона. Быстродействие отличное, но вот стабильность иногда подводит, поскольку предустановленные приложения могут вылетать хотя и редко.

82

Батарея

Характеристики
Объем 4160 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да (30% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:56 ч.
Время просмотра видео
21:35 ч.
Время разговора (3G)
26:34 ч.

Для таких габаритов батарея емкостью 4167 мАч считается небольшой, поскольку другие модели с такой диагональю имеют по 5000 мач или даже больше. Наполовину она заряжается за 25 минут, что мы считаем хорошим показателем.

74

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 10 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Задняя камера имеет 4 объектива, один из которых получил 48-мегапиксельный сенсор. Со своей задачей он справляется хорошо, но все-таки на качестве фотографий и видео сказывается отсутствие хорошего стабилизатора. Неплохая фронталка на 16 МП тоже делает достойные кадры.

81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Звук нельзя назвать плохим – он громкий и четкий, хотя динамик только один. Приятно то, что производитель не избавился от привычного аудиоразъема.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.793 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 10 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 10 Lite

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (180 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях