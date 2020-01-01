Своим дизайном телефон напоминает флагманскую модель – объективы камеры размещены аккуратно, а расцветка благородная. Крышка аккумулятор напоминает стекло, но это все же пластик, хоть и весьма качественный. Толщина корпуса радует, ибо она составляет всего 7.9 мм, но рамки все же великоваты, особенно по сравнению со старшими собратьями.