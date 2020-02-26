Тесты камеры от DxOMark

Камера гордится 108-мегапиксельным сенсором с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией. Это сильно сказывается на четкости изображения. Второй модуль на 8 МП позволяет увеличивать объекты. Пользователь может выбирать между 2-кратным оптическим и 10-кратным гибридным. Разница в приближении достаточно значительная, а вот качество практически не падает.