Xiaomi Mi 10 Pro
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Огромный AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц
- Отличная камера с 2-кратным оптическим зумом
- Быстрый процессор и много памяти
- Точный и быстрый сканер отпечатков пальцев
- Поддерживает беспроводную зарядку
- Нет 3.5 мм аудиоразъема для наушников
- Средняя емкость аккумулятора
- Отсутствует поддержка MicroSD
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|386 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Xiaomi Mi 10 Pro оснастили AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, что делает анимацию значительно плавнее, чем на предшественниках. В левом верхнем углу находится отверстие для фронтальной камеры, но оно занимает совсем мало места на дисплее.
Дизайн и корпус
|Высота
|162.6 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|208 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|30 ГБ
Смартфон работает на программном обеспечении MIUI 12, которое основано на Android 10. Оно функционирует без сбоев, как положено.
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|50 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (30 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 12 MP + 8 MP + 20 MP)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 10 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Камера гордится 108-мегапиксельным сенсором с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией. Это сильно сказывается на четкости изображения. Второй модуль на 8 МП позволяет увеличивать объекты. Пользователь может выбирать между 2-кратным оптическим и 10-кратным гибридным. Разница в приближении достаточно значительная, а вот качество практически не падает.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|22
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Звук громкий и качественный. Там имеется два динамика, которые используют программные фишки для улучшения звучания в наушниках.
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.69 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник USB Type-C на 3.5 мм
- Чехол
Цены на Xiaomi Mi 10 Pro
Оценка пользователей
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