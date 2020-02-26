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Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro
Дисплей
83
Производительность
93
Батарея
86
Камера
87
Итоговая оценка
84
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромный AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • Отличная камера с 2-кратным оптическим зумом
  • Быстрый процессор и много памяти
  • Точный и быстрый сканер отпечатков пальцев
  • Поддерживает беспроводную зарядку
  • Нет 3.5 мм аудиоразъема для наушников
  • Средняя емкость аккумулятора
  • Отсутствует поддержка MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 10 Pro
83

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
843 нит

Xiaomi Mi 10 Pro оснастили AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, что делает анимацию значительно плавнее, чем на предшественниках. В левом верхнем углу находится отверстие для фронтальной камеры, но оно занимает совсем мало места на дисплее.

66

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 10 Pro
Инфо
Высота 162.6 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 9 мм
Вес 208 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
89.8%
93

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 10 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
878
Geekbench 5 (многоядерный)
3271
AnTuTu Benchmark 8
575470
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 30 ГБ

Смартфон работает на программном обеспечении MIUI 12, которое основано на Android 10. Оно функционирует без сбоев, как положено.

86

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:44 ч.
Время просмотра видео
17:44 ч.
Время разговора (3G)
26:19 ч.
87

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 10 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117°
Количество объективов 4 (108 МП + 12 MP + 8 MP + 20 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 10 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
134
Качества видео
104
Итоговая оценка камеры
124

Камера гордится 108-мегапиксельным сенсором с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией. Это сильно сказывается на четкости изображения. Второй модуль на 8 МП позволяет увеличивать объекты. Пользователь может выбирать между 2-кратным оптическим и 10-кратным гибридным. Разница в приближении достаточно значительная, а вот качество практически не падает.

84

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 22
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
69

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Звук громкий и качественный. Там имеется два динамика, которые используют программные фишки для улучшения звучания в наушниках.

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник USB Type-C на 3.5 мм
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 10 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 10 Pro

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (140 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

Александр 27 июля 2020 14:07
Там есть выход под наушники 3.5 а вы пишите нет
0 Ответить
Андрей 27 июля 2020 14:23
Нет там 3.5 мм, а в комплекте переходник с Type-C на 3.5 мм!
0 Ответить
Артем 26 июля 2020 21:01
Так всё-таки, сколько сим-карт?
+18 Ответить
Vlad 14 июня 2020 06:55
Mi 10 lite или Redmi note 8 pro?
+34 Ответить
FureGame 09 марта 2020 15:14
Версия USB: 1?!!! Это не ошибка?
+8 Ответить
Алексей 09 марта 2020 19:22
Вы правы, там USB 2.0, а не 1.0. Уже исправили!
+5 Ответить
Сарван Балакишиев 26 февраля 2020 17:29
А чё разница Mi 10 и Mi 10 Pro? Сколько будет стоит они?
+93 Ответить
Александр 08 апреля 2020 20:14
Mi 10 - 50000 Mi 10 Pro - 70000
+29 Ответить
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