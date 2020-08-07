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Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T
Дисплей
83
Производительность
94
Батарея
92
Камера
75
Итоговая оценка
84
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 144-герцовый IPS-дисплей огромной диагонали с поддержкой HDR10+
  • Высокопроизводительный процессор и быстрая память UFS 3.1
  • Есть возможность съемки 8K-видео
  • Стереодинамики и большой аккумулятор с мощной зарядкой в комплекте
  • Нет оптического приближения и стабилизации
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Нельзя увеличить объем встроенного накопителя

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 10Т
83

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.2%
Особенности - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Экран выполнен по технологии IPS, ну а главной его фишкой является повышенная частота обновления 144 Гц, что раньше встречалось только на игровых смартфонах. FHD-разрешение обеспечивает отличную плотность пикселей, а значит четкость картинки соответствующая.

64

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 10T
Инфо
Высота 165.1 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 9.3 мм
Вес 216 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.2%

Не учитывая дизайн передней панели, Xiaomi Mi 10T имеет оригинальный дизайн премиального уровня. С обеих сторон смартфон защищен стеклом Gorilla Glass 5, которое отлично зарекомендовало себя. Рамка сделана из алюминия, который приятно холодит руку. Датчик отпечатков пальцев находится на боковой грани, и пользоваться им вполне удобно.

94

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 10Т и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4260
Geekbench 4.4 (многоядерный)
13314
Geekbench 5 (одноядерный)
901
Geekbench 5 (многоядерный)
3283
AnTuTu Benchmark 8
578606

Нет никаких нареканий на быстродействие смартфона, и в этом нет ничего удивительного, учитывая наличие процессора Snapdragon 865, который сохранит свою актуальность даже через несколько лет. На выбор предлагается 6 или 8 ГБ оперативной памяти, и независимо от объема Mi 10T обладает солидной многозадачностью.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
92

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 10T
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Задняя камера хоть и лишена оптического приближения объектов, но имеет хороший 64-мегапиксельный сенсор, способный выдать качественное изображение даже в вечернее время. Сверхширокоугольный и макрообъективы с автофокусом тоже радуют полученными снимками.

89

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 22
2G сети GSM: B2/3/5/8
3G сети WCDMA:B1/2/4/5/8
4G сети LTE TDD: B38/40/41/B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32
69

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 10T могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 10T

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (8 голосов)

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