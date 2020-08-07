Тесты в бенчмарках

Нет никаких нареканий на быстродействие смартфона, и в этом нет ничего удивительного, учитывая наличие процессора Snapdragon 865, который сохранит свою актуальность даже через несколько лет. На выбор предлагается 6 или 8 ГБ оперативной памяти, и независимо от объема Mi 10T обладает солидной многозадачностью.