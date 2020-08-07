Камера на 108 МП в тандеме с оптической стабилизацией отлично показывает себя даже в условиях слабого освещения. Фотографии получаются четкими, но чем меньше света, тем больше шумов. Вспышка здесь очень яркая, фазовый автофокус работает исправно, хотя с лазерным было бы куда лучше.