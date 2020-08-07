Xiaomi Mi 10T Pro
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Дисплей с эталонной цветопередачей и частотой обновления 144 Гц
- Имеет быструю память UFS 3.1 и LPDDR5
- Получил достойную оптическую стабилизацию
- Отличная автономность и быстрая зарядка в комплекте
- Громкие стереодинамики
- Отсутствует беспроводная зарядка
- Сканер отпечатков встроен в кнопку питания, а не в экран
- Нет поддержки карт памяти MicroSD
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.2%
|Особенности
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Xiaomi Mi 10T Pro получил действительно хороший экран с естественной цветопередачей, которую можно смело взять за эталон. Самой интересной его фишкой является частота обновления 144 Гц, как на игровых смартфонах, что дает отличную плавность работы устройства.
Дизайн и корпус
|Высота
|165.1 мм
|Ширина
|76.4 мм
|Толщина
|9.3 мм
|Вес
|218 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:58 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (61% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Батарея на 5000 мАч заряжает очень быстро даже по современным меркам, ибо до полной зарядки телефона комплектному адаптеру питания требуется всего полтора часа. К счастью, разряжается он намного дольше, а если точнее, то Mi 10T Pro способен проработать больше 2 суток без подзарядки.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 13 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера на 108 МП в тандеме с оптической стабилизацией отлично показывает себя даже в условиях слабого освещения. Фотографии получаются четкими, но чем меньше света, тем больше шумов. Вспышка здесь очень яркая, фазовый автофокус работает исправно, хотя с лазерным было бы куда лучше.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|22
|2G сети
|GSM: B2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA:B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE TDD: B38/40/41/B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Чехол