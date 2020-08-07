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Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Pro
Дисплей
85
Производительность
94
Батарея
90
Камера
82
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Дисплей с эталонной цветопередачей и частотой обновления 144 Гц
  • Имеет быструю память UFS 3.1 и LPDDR5
  • Получил достойную оптическую стабилизацию
  • Отличная автономность и быстрая зарядка в комплекте
  • Громкие стереодинамики
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Сканер отпечатков встроен в кнопку питания, а не в экран
  • Нет поддержки карт памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 10Т Про
85

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.2%
Особенности - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
623 нит

Xiaomi Mi 10T Pro получил действительно хороший экран с естественной цветопередачей, которую можно смело взять за эталон. Самой интересной его фишкой является частота обновления 144 Гц, как на игровых смартфонах, что дает отличную плавность работы устройства.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 10T Pro
Инфо
Высота 165.1 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 9.3 мм
Вес 218 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.2%
94

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 10Т Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4281
Geekbench 4.4 (многоядерный)
13257
Geekbench 5 (одноядерный)
919
Geekbench 5 (многоядерный)
3292
AnTuTu Benchmark 8
579606
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
90

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:58 ч.
Быстрая зарядка Да (61% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
18:40 ч.
Время просмотра видео
17:05 ч.
Время разговора (3G)
31:55 ч.

Батарея на 5000 мАч заряжает очень быстро даже по современным меркам, ибо до полной зарядки телефона комплектному адаптеру питания требуется всего полтора часа. К счастью, разряжается он намного дольше, а если точнее, то Mi 10T Pro способен проработать больше 2 суток без подзарядки.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 10T Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 MP + 5 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера на 108 МП в тандеме с оптической стабилизацией отлично показывает себя даже в условиях слабого освещения. Фотографии получаются четкими, но чем меньше света, тем больше шумов. Вспышка здесь очень яркая, фазовый автофокус работает исправно, хотя с лазерным было бы куда лучше.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 22
2G сети GSM: B2/3/5/8
3G сети WCDMA:B1/2/4/5/8
4G сети LTE TDD: B38/40/41/B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32
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Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 10T Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 10T Pro

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (15 голосов)

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