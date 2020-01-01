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Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11
Дисплей
98
Производительность
100
Батарея
96
Камера
68
Итоговая оценка
86
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Дисплей имеет частоту обновления 120 Гц
  • Хорошая 108-мегапиксельная камера с сенсором от Samsung
  • Построен на мощном процессоре Snapdragon 888
  • Передняя панель защищена прочным стеклом Gorilla Glass Victus
  • Есть пара динамиков, образовывающие стереозвук
  • Поддерживает 55-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку
  • В комплекте нет зарядного устройства
  • Отсутствует место под карту памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 11
98

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.81 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 91.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1484 нит
83

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 11
Высота 164.3 мм
Ширина 74.6 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 196 граммов
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Фиолетовый, Хаки
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91.4%
100

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 11 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1118
Geekbench 5 (многоядерный)
3777
AnTuTu Benchmark 8
703332
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5
96

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч
Мощность зарядки 55 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 11
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 128°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620
Апертура f/2.3
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
82

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети WCDMA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41
Поддержка 5G Да
78

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 11 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 11

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

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