Xiaomi Mi 11 Дисплей 98 Производительность 100 Батарея 96 Камера 68 Итоговая оценка 86 Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Дисплей имеет частоту обновления 120 Гц

Хорошая 108-мегапиксельная камера с сенсором от Samsung

Построен на мощном процессоре Snapdragon 888

Передняя панель защищена прочным стеклом Gorilla Glass Victus

Есть пара динамиков, образовывающие стереозвук

Поддерживает 55-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку В комплекте нет зарядного устройства

Отсутствует место под карту памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 11

98 Экран Тип AMOLED Размер 6.81 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 515 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 91.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1484 нит

83 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 11 Высота 164.3 мм Ширина 74.6 мм Толщина 8.1 мм Вес 196 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Фиолетовый, Хаки Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 91.4%

100 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 11 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 700 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти No Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1118 Geekbench 5 (многоядерный) 3777 AnTuTu Benchmark 8 703332

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12.5

96 Батарея Характеристики Объем 4600 мАч Мощность зарядки 55 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да

68 Камеры Спецификации и тестирование камер Mi 11 Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9204 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 128° Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Разрешение фото 5380 x 3620 Апертура f/2.3 Фокусное расстояние 27 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

82 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G сети WCDMA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 Поддержка 5G Да

78 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 11 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 11