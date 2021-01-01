Xiaomi Mi 11 Lite Дисплей 77 Производительность 58 Батарея 76 Камера 65 Итоговая оценка 70 Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90 Гц позволяют более комфортно пользоваться смартфоном

Неплохой процессор с достаточно высокой производительностью

Камера снимает вполне достойно

Быстро заряжается Наушники подключаются через переходник, который идет в комплекте

Гибридный лоток под SIM-карту

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 11 Лайт

77 Экран Тип AMOLED Размер 6.55 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 85.3% Максимальная яркость 500 нит

72 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 11 Lite Высота 160.5 мм Ширина 75.7 мм Толщина 6.8 мм Вес 157 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Розовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.3%

58 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 11 Лайт и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76) Кэш L3 1 МБ Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 618 Частота GPU 810 МГц FLOPS ~435 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 564 Geekbench 5 (многоядерный) 1785 AnTuTu Benchmark 8 287133

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12

76 Батарея Характеристики Объем 4250 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Mi 11 Lite Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.14 микрон

- Сенсор: 1/4" (CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Сенсор: 1/5" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 25 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * - Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 15 Поддержка 5G Нет

69 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Адаптер с USB Type-C на 3.5 мм

- Силиконовый чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 11 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

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