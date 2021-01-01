Xiaomi Mi 11 Lite 5G Дисплей 78 Производительность 82 Батарея 78 Камера 65 Итоговая оценка 78 Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 90-герцовый AMOLED-экран с поддержкой HDR10+

Мощный процессор Snapdragon с поддержкой 5G

Неплохая камера с цифровым стабилизатором

Экран защищен стеклом Gorilla Glass 6 Нет входа для 3.5 мм наушников

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G

78 Экран Тип AMOLED Размер 6.55 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Соотношение экрана к корпусу 85.3% Особенности - Always-On Display Максимальная яркость 503 нит

74 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 11 Lite 5G Высота 160.5 мм Ширина 75.7 мм Толщина 6.8 мм Вес 159 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.3%

82 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 7380G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 642 Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 885 Geekbench 5 (многоядерный) 2260 AnTuTu Benchmark 8 538158

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12

78 Батарея Характеристики Объем 4250 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Mi 11 Lite 5G Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.14 микрон

- Сенсор: 1/4" (CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Сенсор: 1/5" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Разрешение фото 5184 x 3888 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 27 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 24 2G сети GSM 2/3/5/8 3G сети WCDMA 1/2/4/5/8 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/28/32/66 Поддержка 5G Да

78 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Переходник с Type-C на 3.5 мм

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 11 Lite 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 11 Lite 5G