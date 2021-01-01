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Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Дисплей
78
Производительность
82
Батарея
78
Камера
65
Итоговая оценка
78
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый AMOLED-экран с поддержкой HDR10+
  • Мощный процессор Snapdragon с поддержкой 5G
  • Неплохая камера с цифровым стабилизатором
  • Экран защищен стеклом Gorilla Glass 6
  • Нет входа для 3.5 мм наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G
78

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.3%
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
503 нит
74

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Высота 160.5 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 6.8 мм
Вес 159 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.3%
82

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7380G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 642
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
885
Geekbench 5 (многоядерный)
2260
AnTuTu Benchmark 8
538158
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12
78

Батарея

Характеристики
Объем 4250 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi 11 Lite 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3888
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 24
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети WCDMA 1/2/4/5/8
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/28/32/66
Поддержка 5G Да
78

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 11 Lite 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi 11 Lite 5G

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